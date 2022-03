VIDEO Veľká predvolebná dráma v boji o prezidenta: Kandidát vystúpil z auta a okamžite dostal vajce, tu je dôvod!

PARÍŽ - Eric Zemmour je vo Francúzsku pomerne známe meno, no skôr v tom negatívnom svetle. Kontroverný bývalý novinár, ktorý vyvolal búrlivú polemiku svojimi poznámkami o tom, ako by sa mali v školách vzdelávať deti s postihnutím, bol napadnutý vajíčkom počas prezidentskej kampane, v ktorej účinkuje.

Všetko sa to udialo, keď vystúpil z auta počas predvolebnej kampane v juhozápadnom Francúzsku v meste Moissac. Politický nováčik Zemmour oznámil svoju kandidatúru na prezidentské voľby vlani v novembri. Po jeho posledných poznámkach ohľadom vyučovania postihnutých detí si ho očividne podali aj voliči a krátko na to čelí "vajíčkovej" kritike.

▶️Éric Zemmour a été visé par un œuf qu'un homme lui a claqué sur la tête à son arrivée à Moissac, où le candidat d'extrême droite battait campagne samedi matin pour la présidentielle pic.twitter.com/oChOUxVBcU — LN24 (@LesNews24) March 12, 2022

Útočník má údajne postihnuté dieťa

Postaršieho muža, ktorý na Zemmoura takto zaútočil, okamžite zadržali policajti, ktorí ho zvalili na zem pozdĺž chodníka. Podľa správ v miestnych správach má útočník postihnuté dieťa.

Zemmour na seba upútal pozornosť asi pred dvoma mesiacmi, keď povedal, že deti so zdravotným postihnutím by mali chodiť do špeciálnych škôl namiesto bežných štátnych škôl a že spoločnosť je teraz posadnutá inklúziou. Oslovil tým dokonca skupinu učiteľov, ktorí zdieľali jeho názory. "Myslím si, že posadnutosť inklúziou je zlým krokom pre deti, ktoré sú, chúďatka, úplne predbehnuté inými deťmi. Takže si myslím, že potrebujeme špecializovaných učiteľov, ktorí sa o nich budú starať,“ povedal krajne pravicový politik.

Voľby sú už o mesiac

Prezidentské voľby Francúzov čakajú už o niekoľko dní a budú sa konať v dvoch kolách, a to 10. apríla a 24. apríla 2022. Svoju opätovnú kandidatúru a boj o priazeň občanov už potvrdil aj terajší prezident Emmanuel Macron.

Galéria fotiek (4) Emmanuel Macron

Zdroj: SITA/John Thys, Pool Photo via AP

V piatok 4. marca bol posledný deň, kedy kandidáti na post prezidenta Francúzska mohli predložiť 500 podporných podpisov volených zástupcov. Záujemcovia o Elyzejský palác tak skôr ako budú presviedčať voličov, musia presvedčiť starostov, prefektov, senátorov, poslancov či europoslancov. Tí musia navyše pôsobiť v minimálne tridsiatich rôznych departmentoch. Zoznam podpisov je verejný. Zástupcovia sú opatrní s vyjadrovaním priazne. Tieto podpisy zbiera a kontroluje Ústavná rada.

Le Penová s podpismi prešla len tak-tak

Macron zozbieral 1785 podpisov. Bývalá ministerka školstva Valérie Pécressová ich získala 2457. Na treťom mieste je starostka Paríža Anne Hidalgová s 1318 podpismi. V prieskumoch verejnej mienky má však len okolo dvoch percent podpory. Naopak, Marine Le Penová, ktorá je podľa posledného prieskumu agentúry Harris Interactive druhá najpopulárnejšia s 18 percentami, prekročila potrebnú hranicu tesne len o tri podpisy.