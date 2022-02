Ukrajinskí oligarchovia sa hromadne evakuujú: Rozpŕchli sa ako šváby, znie na ich adresu

Z Kyjeva v nedeľu odštartovali okrem iných aj lietadlá Rinata Achmetova a Borysa Kolesnikova. Samotný Achmetov na Ukrajine nie je od 30. januára, keď odcestoval do Zürichu. V ten istý deň z Ukrajiny odišiel aj oligarcha a filantrop Viktor Pinčuk.

Súkromné lietadlo pre 50 ľudí si napr. objednal aj poslanec proruskej a euroskeptickej strany Opozičná platforma - Za život, milionár Ihor Abramovyč, ktorým sa z Kyjeva do Viedne prepravili príbuzní spolustraníkov, ako aj Abramovyčových obchodných partnerov.

Kritika na adresu boháčov

Správa o odchode ukrajinskej podnikateľskej elity je predmetom diskusie na sociálnych sieťach. Veľká časť diskutujúcich to považuje za zbabelosť a dôkaz, že "oligarcha nebude brániť záujmy krajiny. "Záujmom oligarchu sú len peniaze," napísal jeden z diskutujúcich. Iný pripomenul, že do začiatku "vojny ohláseného Bielym domom zostáva viac ako 48 hodín, stále nehrozí žiadne nebezpečenstvo a už v húfoch odlietajú". "Rozpŕchli sa ako šváby. Idú za svojimi obchodnými partnermi a spojencami. Toto si treba zapamätať o našej tzv. elite. To je obrovská hanba. Ale oni ani nevedia, čo to je - hanba," napísal diskutér.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Politológ Kyrylo Sazonov poznamenal, že napriek úteku oligarchov nie je dôvod na paniku. Konštatoval, že ukrajinská armáda "je pripravená ísť do stretu s nepriateľom" a ten to nebude mať ľahké. Pripomenul tiež, že v prípade invázie bude na Rusko uvalený celý balík sankcií a bude čeliť tvrdému odporu, ktorý "ohrozí existenciu putinovského režimu". Politológ upozornil, že "panika je v súčasnosti najlepším spojencom nepriateľa".

Médiá radia, ako postupovať v prípade ruskej invázie

Ukrajinské médiá svojim čitateľom, divákom a poslucháčom radia, ako postupovať v prípade rozsiahlej ruskej invázie. Inštruktor fyzickej obrany Olexij Pavlijčuk radí každej rodine, aby mala vlastný akčný plán, pričom v prvom rade treba podľa neho dbať na bezpečnosť detí a podrobne im vysvetliť cestu na bezpečné miesto. Odporúča sa tiež dohodnúť si vopred miesto stretnutia, pretože mobilné siete a elektrina môžu byť prerušené.

"Ak máte konkrétny plán, aspoň nejaký, rýchlo sa zorientujete v každej neštandardnej situácii. Vyhraďte si preto 15 minút na rodinné stretnutie - práve dnes," radí Pavlijčuk. Odporúča sa tiež, aby sa rodičia informovali v školách svojich detí, kde by ich mali hľadať v prípade nebezpečenstva. Nie v každej inštitúcii je totiž kryt či pivničné priestory.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Podľa novinárov v niektorých škôlkach a školách už vydali rodičom zoznam, čo by deti mali mať v pohotovostnom batôžku: mala by v ňom byť deka, sviečky, batérie, trvanlivé jedlo, voda, baterka a lekárnička.

Agentúra UNIAN s odvolaním sa na odborníkov na bezpečnosť poznamenala, že pohotovostnú batožinu by mali mať pripravenú aj tí, ktorí neveria v ruskú inváziu. Takáto vec sa totiž bude hodiť v každej núdzovej situácii, ako je požiar, prírodná katastrofa alebo teroristický útok. Ukrajinské úrady vyzývajú obyvateľstvo, aby napriek eskalujúcej situácii zachovávalo pokoj.