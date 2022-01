Východ USA zasiahla snehová víchrica: Úrady v New Yorku hlásia jednu obeť

Galéria fotiek (3) Snehová víchrica zasiahla východ USA

Zdroj: SITA/AP Photo/Brittainy Newman

NEW YORK - Sneh a vietor so silou blížiacou sa k hurikánu v sobotu zasiahol východnú časť Spojených štátov, informovala agentúra AFP. Úrady v New Yorku hlásia jedno úmrtie.