Brutálny útok na invalida v Brne! VIDEO zachytilo, ako si lupič počkal na svoju obeť a potom...

Situácia sa odohrala minulú stredu krátko po sedemnástej hodine v centre Brna, informoval hovorca českej polície Petr Vala. Útočník si vyhliadol svoju obeť na rušnej ulici, kde ju sledoval a dokonca sa pozeral do jej nákupnej tašky. Za mužom potom vošiel do obytného domu. "Vzápätí nasledoval brutálny útok. Pri dverách do vchodu neznámy surovec zákerne strčil do pána, ktorý spadol na zem. Nasledovala krátka potýčka, po ktorej útočník získal mužovu peňaženku a bleskovo utiekol z miesta činu," opísal situáciu Vala. Vážne zraneného muža museli záchranári previezť do Vojenskej nemocnice.

Kľúčový svedok

Prípad už vyšetrujú kriminalisti. V prípade dolapenia hrozí útočníkovi desaťročný pobyt za mrežami. Okrem páchateľa potrebujú policajti hovoriť aj s ďalším človekom. Ide o kľúčového svedka, ktorý sa chvíľu pred napadnutím nachádzal v bezprostrednej blízkosti miesta činu. Svojou prípadnou svedeckou výpoveďou by mohol významným spôsobom prispieť k objasneniu prípadu.

Hľadaný zlodej je podľa polície tmavšej pleti a štíhlej postavy. Oblečenú mal sivú bundu s kapucňou s čiernymi pásmi na rukávoch, kapsáčové nohavice a čierne lesklé poltopánky. V prípade, že by niekto dotyčného zo záznamu poznal, polícia žiada, aby sa ozval na tiesňovú linku 158.