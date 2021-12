KORONAVÍRUS Malta zavádza ďalšie obmedzenia: Počty nakazených dosahujú rekordy

Nové obmedzenia oznámil maltský minister zdravotníctva Chris Fearne. Ostrovný štát, člen EÚ, hlásil aj rekordných 733 nových prípadov infekcie koronavírusom.

Nové opatrenia

Od pondelka 27. decembra budú zakázané podujatia, na ktorých účastníci stoja, výnimku budú mať len svadby a pohreby a podniky sa budú musieť zatvoriť o 01.00 h. Športové podujatia sa budú konať bez divákov.

Nové obmedzenia majú platiť do 17. januára, keď vstup do barov, reštaurácií, kaviarní, na športové akcie, do divadiel a iných podnikov začne byť povolený len pre držiteľov očkovacích potvrdení. Platnosť týchto potvrdení bude trvať deväť mesiacov po tom, čo človek dostal posilňujúcu dávku vakcíny proti koronavírusu, oznámil Fearne.

Viac ako 90 percent očkovaných

Malta patrí k najviac zaočkovaným krajinám v Európe - zhruba 93 percent oprávnených obyvateľov dostalo dve dávky. Zatiaľ tam dostalo posilňujúcu dávku 41 percent dospelých.

Rekordné počty prípadov nákazy zistili na Malte tento týždeň, pričom podľa slov ministra laboratórne testy potvrdili, že v niektorých týchto prípadoch ide o vysoko nákazlivý variant omikron.

Kým počty nových prípadov dosahujú rekordné výšky, počet hospitalizovaných pacientov je stále oveľa nižší, než bol na jar, keď Malta zaznamenávala rekordné maximá nakazených.