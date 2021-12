Nevybuchnutá bomba v centre Berlína: Potrebná je evakuácia 15-tisíc ľudí

Evakuácia sa začala v nedeľu ráno a týka sa ľudí žijúcich v 500-metrovom okruhu od nevybuchnutej bomby, ktorú našli počas stavebných prác. Policajti postupne kontrolujú každý príbytok, aby sa uistili, že všetci ľudia sú v bezpečí. Následne začnú technici pracovať na zneškodnení bomby. Úrady vyzvali obyvateľov, aby nedeľu strávili u príbuzných alebo priateľov. Pre tých, ktorí túto možnosť nemajú, sú však pripravené evakuačné centrá, kde môžu prečkať do konca operácie.

News latest: 15,000 people in Berlin-Gesundbrunnen must evacuate their homes on Sunday while an unexploded WWII bomb is diffused.



