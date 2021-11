Explózia pred nemocnicou v Liverpoole: Zahynula jedna osoba, polícia zatkla troch mužov

LONDÝN - Pri nedeľňajšom výbuchu auta pred ženskou nemocnicou v anglickom meste Liverpool prišla o život jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia. Oznámila to britská polícia s tým, že tento prípad vyšetruje protiteroristická jednotka, píše agentúra AFP.

"Nanešťastie môžeme potvrdiť, že jedna osoba zomrela a ďalší muž bol prevezený do nemocnice, kde sa podrobuje liečbe zranení, ktoré vďakabohu nie sú život ohrozujúce," uviedla vo vyhlásení polícia v grófstve Merseyside. Polícia zdôraznila, že tento čin zatiaľ neoznačila za teroristický útok. "Nechávame si otvorenú myseľ čo sa týka príčiny explózie, avšak na základe toho, ako k nej došlo vedie z opatrnosti vyšetrovanie protiteroristická polícia," píše sa vo vyhlásení.

Podľa vyšetrovateľov vybuchlo vozidlo taxi služby, a to krátko po tom, ako zastavilo pri nemocnici na severozápade Anglicka. Na videozáznamoch zverejnených na sociálnych sieťach bolo vidieť pred nemocnicou stúpať oblak hustého čierneho dymu.

Polícia zisťuje, čo sa stalo

Náčelníčka miestnej polície Serena Kennedyová uviedla, že políciu privolali na miesto činu v nedeľu dopoludnia tesne pred 11.00 h miestneho času (12.00 h SEČ). "Ešte stále pracujeme na zistení toho, čo sa stalo," povedala novinárom podľa agentúry Reuters. Zadržané zatiaľ neboli nijaké osoby. Stanica Sky News uvádza, že návštevy v tejto nemocnici obmedzili až do odvolania a pacientov, ak je to možné, posielajú do iných nemocníc.

Polícia zatkla troch mužov

Po výbuchu zadržala britská polícia troch mužov. Informovala o tom agentúra AFP. Trojicu mužov vo veku 29, 26 a 21 rokov zatkli v liverpoolskej štvrti Kensington, a to na základe protiteroristických zákonov, uviedla polícia vo svojom oznámení na sociálnej sieti Twitter.