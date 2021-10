Zomrel kontroverzný francúzsky podnikateľ a manažér Bernard Tapie

Tapie sa narodil 26. januára 1943 v Paríži. Vyštudovaný inžinier pracoval aj ako herec. Vlastnil futbalový klub Olympique Marseille (1986–1994) a nemeckú firmu Adidas (1990–1993) vyrábajúcu športové oblečenie a náčinie. Ako člen ľavicovo-liberálneho Hnutia ľavicových radikálov (MRG) bol poslancom Francúzskeho národného zhromaždenia (1989 – 1992 a 1993 – 1996), ministrom pre miestny rozvoj (1992 – 1993) za socialistického prezidenta Françoisa Mitterranda a poslancom Európskeho parlamentu (1994 – 1997).

Klub Olympique Marseille (OM) vyviedol Tapie z dlhoročnej krízy. Získal štyri majstrovské tituly (1989 - 1992) a v roku 1993 ako doteraz jediný francúzsky klub vyhral aj Ligu majstrov. Po zisku piateho ligového titulu v rade v roku 1993 sa však ukázalo, že funkcionári OM pred zápasom s Valenciennes podplatili hráčov súpera. OM odobrali titul a klub bol v roku 1994 preradený do druhej ligy. Tapieho odsúdili na osem mesiacov odňatia slobody. Súdy sa roky zaoberali aj predajom Tapieho akcií vo firme Adidas. V júli 2019 bol v tejto kauze oslobodený spod obvinenia z podvodu a krátenia verejných financií.

