USA zvažujú nariadiť aerolíniám, aby pomohli s evakuáciou ľudí z Afganistanu

WASHINGTON - Vláda prezidenta USA Joea Bidena oznámila americkým leteckým spoločnostiam, že im môže nariadiť, aby pomáhali s prevozom desaťtisícov ľudí evakuovaných z Afganistanu. Pre agentúru Reuters to v sobotu uviedli dvaja vládni predstavitelia.

Leteckým spoločnostiam zaslali príslušné upozornenie v piatok, konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. Ak by sa Washington rozhodol využiť civilné lietadlá, neodlietali by priamo z Kábulu, ale prepravovali by evakuovaných Afgancov a občanov iných krajín z amerických leteckých základní v Katare, Bahrajne a Nemecku.

Správu o príprave výrazného posilnenia kapacít evakuácie z Afganistanu priniesol ako prvý denník Wall Street Journal (WSJ). Bidenova administratíva podľa neho zvažuje aktivovanie Civilnej rezervnej leteckej flotily (CRAF), vytvorenej v roku 1952 po povojnovom vzdušnom moste z Berlína. Zapojenie komerčných aerolínií by znížilo tlak na zmienené základne, ktoré sa rýchlo zapĺňajú evakuovanými Afgancami. Americká vláda však posudzuje aj alternatívy, ako je rozšírenie počtu amerických vojenských základní, na ktorých by mohli ubytovať Afgancov, napísal WSJ.

Zdroj: SITA/Senior Airman Taylor Slater/U.S. Air Force via AP

O preprave ľudí z Afganistanu a uzatváraní dohôd s tretími krajinami, ktoré sú ochotné poskytnúť priestor pre tranzitné centrá pre evakuáciu, hovoril v sobotu Biden s členmi svojej rady pre národnú bezpečnosť. Išlo o jednu z tém stretnutia v Bielom dome, ktoré sa týkalo bezpečnostnej situácie v Afganistane a operácií proti terorizmu vrátane skupiny Islamský štát, píše agentúra AP.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken informoval, že s aspoň dočasným ubytovaním ohrozených Afgancov, ktorí ešte neprešli previerkou pred presídlením do USA, súhlasilo dosiaľ 13 krajín: Albánsko, Čile, Kanada, Katar, Kolumbia, Kosovo, Kostarika, Mexiko, Poľsko, Rwanda, Severné Macedónsko, Uganda a Ukrajina.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Ďalších 12 štátov súhlasilo, že budú tranzitnými lokalitami pre ľudí opúšťajúcich Afganistan. Ide o Bahrajn, Britániu, Dánsko, Katar, Kazachstan, Kuvajt, Nemecko, Spojené arabské emiráty, Tadžikistan, Taliansko, Turecko a Uzbekistan.