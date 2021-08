Škandál v Poľsku: Muž (39) skončil na pohotovosti s veľkými bolesťami, absurdnosť v nemocnici!

VARŠAVA - Existuje niečo horšie ako obličkový záchvat? Áno! Keď vás s ním odmietnu prijať na pohotovosti. To sa stalo v poľskom meste Kołobrzeg Talianovi, ktorý sa zvíjal v bolestiach, pretože nemal odporúčanie. Agnieszka Mędrala (40) z Dźwirzyna musela obísť hlúpe postupy v nemocnici, aby pomohla svojmu zamestnancovi.

Minulý piatok sa v poľskom meste Kołobrzeg odohrali scény ako z čiernej komédie. Agnieszka Mędrala na nich ale nevidela nič vtipné. "Giuseppe, môj zamestnanec, mal záchvat koliky obličiek. Nasadla som do auta a odviezla ho do nemocnice v Kołobrzegu," uviedla rozrušená žena. "To, čo s čím som sa tam stretla, je skutočná absurdita!"

Personál stanu pre covid pred nemocnicou, keď videl trpiaceho 39-ročného Taliana, sa dokonca vzdal vyplňovania dokumentov o covide. Hneď ho naložili na vozík a odviezli na pohotovosť. A tu sa to len začalo.

"Sestry povedali, že na to, aby som mu mohol pomôcť, potrebujem od nich najskôr odporúčanie od praktického lekára. V tom čase Giuseppe začal kričať od bolesti, že stráca cit v rukách a zosúval sa z vozíka na podlahu," povedala Agnieszka.

Odviezli ho záchranári

Patová situácia trvala niekoľko minút. Sestry však boli neoblomné, píše Fakt.pl. "Zavolajte záchrannú službu na číslo 112!," poradil Agnieszke jeden z pacientov, ktorí čakali v rade na pomoc.

„A tak som aj urobila,“ spomína. "Ten pán zo 112 mi povedal, že nemôže poslať záchranku do nemocnice. Ale keby som bola mimo nej, mohol by tak urobiť."

Čo bolo treba urobiť, aj urobila. Vytiahla Giuseppeho vozík von z nemocnice. Talianova bolesť bola taká strašná, že skĺzol z invalidného vozíka, zastonal a ľahol si pod strom.

O niekoľko minút neskôr posádka záchrannej služby dorazila neďaleko nemocnice a presunula pacienta o 170 metrov - do nemocnice. Až potom sa dámy z pohotovosti ponáhľali pomôcť. Vedenie nemocnice začalo v tejto veci vyšetrovanie.

A čo na to nemocnica?

"Riaditeľ Krajskej nemocnice v Kołobrzegu začal v tejto veci konanie. Podľa výsledkov tohto vyšetrovania riaditeľ nemocnice urobí vhodné opatrenia. V prípade zistenia nezrovnalostí budú voči zodpovedným osobám vyvodené konzekvencie, uviedla Patrycja Głomska, hovorkyňa Krajskej nemocnice v Kołobrzegu.