Vo veku 82 rokov zomrel brat bývalého českého prezidenta Václava Havla

"Zomrel Ivan Havel, človek bytostne nezlý, vždy svoj a nápomocný druhým. Ďakujem, že si bol, Ivan," uviedol Michael Žantovský, riaditeľ Knižnice Václava Havla. Ivan Havel bol vedecký pracovník, bývalý riaditeľ Centra pre teoretické štúdiá (CTS) Karlovej univerzity a Akadémie vied ČR a dlhodobo pôsobil ako šéfredaktor prírodovedeckého časopisu Vesmír, píše TV Nova.

Václav Havel bol prezidentom Československa v rokoch 1989-1992. Prezidentom ČR bol od februára 1993 do februára 2003. Zomrel 18. decembra 2011.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Ivan Havel sa desiatky rokov zaoberal informatikou, umelou inteligenciou, kognitívnymi vedami a s nimi spojenými filozofickými otázkami. Pôsobil v akademickej sfére, publikoval, bol šéfredaktorom prírodovedeckého časopisu Vesmír, pôsobil vo vedeckej rade Centra pre teoretické štúdia, ktoré v roku 1990 spoluzaložil. Bol čestným členom správnej rady Výboru dobrej vôle - Nadácie Oľgy Havlovej či členom správnej rady Nadácie Občianskeho fóra.

Chýbalo muvšak 40 rokov slobody, o ktoré ho komunistický režim pripravil. "Ja som nemohol študovať, študoval som náhradne a väčšina vecí z toho, čo som odborne robil, bola náhrada za niečo, čo by som chcel. Preto by som si zaslúžil žiť ešte ďalších 40 rokov, aby som to mohol všetko dobehnúť," povedal v októbri 2018.

Kvôli jeho rodinnému zázemiu mu po roku 1948 komunistický režim zakázal študovať, neskôr zase bol perzekvovaní kvôli spoločenskému angažmán svojho brata Václava.

Zdroj: TASR - Pavel Hořejší

"Zásadne sa vyhýbam konfliktom, a navonok to teda vyzerá, že som zmierený. Vlastne som zmierený, s nikým sa nehádam a rada vecí, ktoré by siahali do vzdialenej budúcnosti, ma netrápi, pretože viem, že sa toho nedočkám," uviedol v rozhovore pri príležitosti svojich 80. narodenín.

"Najmä tá hrozná politika, čo tu beží, mňa osobne toľko nerozčuľuje, pretože sa utešujem, že to buď dopadne dobre, alebo sa toho nedožijem," povedal. Radosť či skôr príjemný pocit má podľa svojich slov z toho, keď sa mu podarí napísať pekne článok. "A samozrejmá radosť bol november 1989, to bola kolektívna eufória, v ktorej človek plával rovnako ako všetci ostatní," konštatoval.