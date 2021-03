Experti prehovorili o veľkej hrozbe: Pozor na školské prázdniny, odstrašujúci príklad v Európe!

Riaditeľka Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyová začiatkom týždňa upozornila verejnosť na to, že stále platí odporúčanie o necestovaní. Znamená to, že ak obyvatelia nemusia, nech ostanú čo možno najviac doma. Američania si ale očividne rady odborníkov k srdcu príliš neberú; minulý piatok totiž vládna Agentúra pre bezpečnosť dopravy zaznamenala až 1,3 milióna cestujúcich, čo je najviac od začiatku pandémie. Mnohí z nich sa vybrali na Floridu a do Texasu, čiže oblastí, kde tamojší guvernéri uvoľňujú protipandemické opatrenia. Odborníci sa obávajú, že takéto správanie bude kontraproduktívne v boji proti šíreniu koronavírusu.

"Internet je plý videí zachytávajúcich ľudí užívajúcich si jarné prázdniny bez akejkoľvek ochrany horných dýchacích ciest. Toto sa deje v čase, keď nám stále pribúda zhruba 50 000 nových prípadov denne," kritizuje konanie študentov Walenskyová. Poukázala pritom na Európu, ktorá v ostatných týždňoch zaznamenala prudké počty infikovaných. Podľa riaditeľky CDC by tento negatívny trend mal slúžiť ako odstrašujúci príklad pre Spojené štáty, ktoré keď nebudú aj naďalej dodržiavať vládne reštrikcie, dopadnú rovnako.

Zdroj: SITA/AP/Wilfredo Lee

Jarné prázdniny prebiehajú tento rok v USA od 9. marca do 21. apríla. Práve v tomto období preto dôjde k výraznému nárastu cestujúcich, ktorí sa hromadne hrnú najmä do teplejších regiónov. Viacerí predstavitelia republikánov, podľa ktorých bola pandémia koronavírusu už od začiatku prehnaná, tvrdia, že vzhľadom na to, že každý deň sa zaočkujú tri milióny Američanov, je už konečne čas na uvoľnenie opatrení. Biely dom však prosí obyvateľov, aby ešte vydržali a s cestovaním ešte počkali. "Vždy existuje riziko prudkého nárastu prípadov, je preto treba byť mimoriadne obozretný," varoval poradca prezidenta Joea Bidena, imunológ Anthony Fauci.