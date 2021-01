KORONAVÍRUS Česko očkuje rýchlejšie: Vakcínu už dostalo asi 75-tisíc ľudí, tvrdí premiér Babiš

PRAHA - Z českých očkovacích centier bolo nahlásených už 61.474 ľudí zaočkovaných proti koronavírusu, ale podľa premiéra Andreja Babiša ich dostalo vakcínu viac, a to až 75.000. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii počas návštevy v záložnej nemocnici v Brne, informoval portál Novinky.cz.

"Firma Pfizer/BioNTech priviezla do Čiech už štyri dodávky vakcín, celkovo teda prišlo 169.650 vakcín, z nich 71.000 prišlo včera," spresnil premiér. Aktuálne je podľa neho zaočkovaných 61.474 ľudí. "To je reálny stav. Je tam časový posun medzi nahlásením do ISINu (Informačného systému infekčných ochorení) - odhadujeme, že naočkovaných je 70.000 až 75.000 ľudí," vysvetlil Babiš.

Podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného teraz tiež začnú byť ľudia očkovaní druhými dávkami. On samotný sa dá zaočkovať druhou dávkou "túto nedeľu". Blatný dostal vakcínu medzi prvými, teda 27. decembra, rovnako ako Babiš. Vláda v stredu podvečer rozhodne aj o povinnosti hlásiť očkovaných proti ochoreniu COVID-19 každý deň. Nehlásenie osôb z očkovacích centier včas je podľa Babiša dôvodom toho, že sa pravidelne nezverejňujú údaje.

Česko sa zrejme práve pre nezverejňovanie údajov objavilo "na chvoste" Európy v rýchlosti očkovania. Kým Briti, ktorí začali s masívnym očkovaním už v decembri, majú zaočkovaných štyroch ľudí zo 100. Česko naočkovalo podľa posledných porovnateľných údajov iba 0,2 človeka. Naposledy totiž ministerstvo zverejnilo dáta zo 6. januára, keď bolo naočkovaných necelých 20.000 ľudí. To uvádza aj teraz.

V niektorých krajoch, napríklad v Zlínskom alebo Moravskosliezskom, chcú očkovaciu látku odovzdať priamo praktickým lekárom, aby očkovali pacientov nad 80 rokov. Pôvodne sa s tým v očkovacej stratégii nepočítalo; praktickí lekári mali vo svojich ordináciách očkovať až látkou od firmy AstraZeneca, ktorá sa zatiaľ do ČR nedodáva. Keď bude dostatok vakcíny, bude sa podľa Blatného očkovať až 100.000 ľudí denne. Polovicu z nich by mali očkovať práve praktickí lekári, napísali Novinky.cz.