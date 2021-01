KORONAVÍRUS Grécka vláda opätovne sprísňuje epidemické opatrenia

"Boj proti vírusu pokračuje, preto prechádzame k protiútoku," odôvodnil hovorca vlády Stelios Petsas sprísnenie opatrení v štátnej televízii. V krajine budú musieť znova zatvoriť kaderníctva, kníhkupectvá či kostoly. Nočný zákaz vychádzania bude platiť od 21.00 h do 5.00 h, začne sa teda o hodinu skôr ako doteraz. Zrušená bude aj možnosť objednať si tovar v obchodoch telefonicky a následne si ho v nich vyzdvihnúť.

Prísnejšie opatrenia budú v platnosti od 6.00 h v nedeľu zatiaľ do 11. januára. Po tomto termíne chce grécka vláda opätovne otvoriť školy. Grécko sa nachádza v tzv. lockdowne už od začiatku novembra. Z domu môžu jeho obyvatelia vychádzať len po tom, ako zašlú príslušnú SMS civilnej ochrane. Povolené sú okrem iného cesty do práce, k lekárovi, na nákupy potravín, športovanie či tiež prechádzky so psom. Cestovať medzi 13 regiónmi krajiny bez oprávneného dôvodu je zakázané.

Krajina s približne 11 miliónmi obyvateľov zaznamenáva naďalej pomerne nízke počty nakazených koronavírusom v porovnaní s inými európskymi štátmi - v piatok tam hlásili takmer 600 nových prípadov za posledných 24 hodín. Grécko má však súčasne nízky počet lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, preto vláda postupuje mimoriadne dôrazne, píše DPA. Cieľom je ostrý lockdown ukončiť čo najskôr, povedal Petsas.