KORONAVÍRUS Epidemiologická situácia v Maďarsku sa zhoršuje: Vláda sprísni opatrenia

BUDAPEŠŤ - V nadchádzajúcich dňoch prijmú v Maďarsku ďalšie opatrenia v reakcii na zhoršujúcu sa situáciu ohľadne šírenia nového druhu koronavírusu. Uviedol to v pondelok spravodajský server mfor.hu, podľa ktorého by mohol byť v krajine zavedený aj zákaz nočného či denného vychádzania.

"Vláda tento týždeň môže rozhodnúť o ďalšom sprísnení protiepidemiologických opatrení, pretože z vývoja šírenia nákazy je zrejmé, že súčasné opatrenia nie sú dostatočné," povedal v rozhovore pre komerčnú spravodajskú rozhlasovú stanicu Inforádió šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. Pripravované opatrenia však odmietol konkretizovať.

Server mfor.hu poznamenal, že premiér Viktor Orbán a členovia jeho kabinetu ešte nedávno striktne odmietali ďalšie obmedzenia s odôvodnením, že by to poškodilo maďarskú ekonomiku. Pred pár dňami však vláda oznámila, že predĺžila kontroly na schengenských hraniciach Maďarska do konca novembra. Od 2. novembra sú zároveň sprísnené podmienky nosenia rúšok i sankcie za ich nedodržiavanie, pretože nákaza sa v krajine šíri exponenciálne a nedarí sa ju pribrzdiť. Na jar v prvej vlne epidémie boli v Maďarsku zavedené časové zóny pre nákupy v obchodoch a platil aj čiastočný zákaz vychádzania.

Podľa servera mfor.hu mnohé susedné krajiny v súčasnosti zavádzajú čiastočný zákaz vychádzania, nie je preto vylúčené, že tak urobí aj maďarská vláda. Zatváranie maďarských škôl zatiaľ nie je v pláne, aj keď čoraz viac rodičov i pedagógov požaduje prechod na dištančné vzdelávanie, uzatvára mfor.hu.