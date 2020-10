Maďarská vláda predložila parlamentu návrh na úpravu miezd lekárov

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay

BUDAPEŠŤ - Úprava miezd lekárov v Maďarsku sa má realizovať v troch etapách, a to postupne od roku 2021 do roku 2023. Vyplýva to z návrhu vládneho zákona, ktorý bol v pondelok predložený maďarskému parlamentu. Podľa agentúry MTI zahŕňa aj tresty za úplatky v zdravotníctve.