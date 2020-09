Ďalšie šokujúce VIDEO z USA: Neznáma osoba chladnokrvne strieľala na policajtov v aute

USA nie sú zasiahnuté iba politicky motivovaným násilím, mnohými mestami otriasa eskalácia násilia. Zdá sa, že brutalita sa stala bežnou súčasťou života. Ukazuje to aj šokujúci incident, ktorý vyvoláva hrôzu. Video zobrazuje neznámeho útočníka, ktorý za bieleho dňa vystrelil na dvoch policajtov. Teraz zranení bojujú o život v nemocnici.

Ku krvavému činu došlo v sobotu večer v Comptone na predmestí Los Angeles. Neznáma osoba sa nenútene prechádza pri hliadkovacom aute. Vyzerá pokojne. Zrazu vytiahne pištoľ, bez varovania mieri na stranu spolujazdca a stlačí spúšť. Streľba bola bezdôvodná, nepredchádzal jej žiadny incident. Páchateľ je na úteku.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Matka 6-ročného chlapca

Dve uniformované osoby v aute, 31-ročnú policajtku a 24-ročného kolegu, zasiahlo niekoľko guliek. Obaja sú v ohrození života. „Bojujú o život,“ napísala na Twitteri kancelária šerifa v Comptone. Strelec zahájil streľbu bez varovania a bez príčiny. Podľa medializovaných informácií je postrelená policajtka matkou šesťročného chlapca.

Trest smrti v zrýchlenom konaní

Po tom, čo polícia zverejnila video na Twitteri, americký prezident Donald Trump (74) pohotovo zareagoval. „Zvieratá, ktoré musia byť tvrdo zasiahnuté!“ Pýtal sa na Twitteri.

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

Zábery zo širokouhlej bezpečnostnej kamery sú však rozmazané a skreslené. Aj keď sa po páchateľovi pátra pod vysokým tlakom, záznamy takmer neodhaľujú žiadne podrobnosti o páchateľovi - napríklad jeho vzhľad alebo výšku.

Rozhorčený Trump okamžite požadoval pre strelca trest smrti, ak by dvaja policajti podľahli svojim strelným zraneniam: „Ak zomrú, pre vraha trest smrti v zrýchlenom konaní. To je jediný spôsob, ako to zastaviť! “

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

Obyvatelia Los Angeles nestoja jednotne za zastrelenými policajtmi. Pri vchode do pohotovosti nemocnice, kde policajti bojujú o život, sa zhromaždili demonštranti a kričali: „Dúfame, že zomrú!“

Policajti protest rozpustili. Dvoch ľudí zatkli. Strážcovia zákona na Twitteri napísali: "Pre tých, ktorí kričia ´Dúfame, že zomrú´: Neblokujte vstupy. Keď sanitka neprejde, v hre sú ľudské životy."

Šerifovia pod paľbou kritiky

Šerifovia Comptonu boli nedávno podrobení tvrdej kritike. Los Angeles Times koncom júla informoval o obvineniach, že sa vo vnútri úradu vytvoril zločinecký gang. Šerif Alex Villanueva nariadil vyšetrovanie.

Po streľbe na svojich kolegov Villanueva povedal: "Naša práca sa nestáva ľahšou, pretože nás ľudia nemajú radi. Je mi z toho na vracanie, som z toho ohromený."