VIDEO Sumatra opäť blízko ku katastrofe: Ostrov zasiahli dve zemetrasenia, cunami úrady nehlásia

Zemetrasenia so magnitúdou 6,8 a 6,9 udreli v časovom rozpätí šiestich minúť. Pravdepodobnosť obetí a škôd je podľa USGS nízka a služba nevydala výstrahu v súvislosti s vlnami cunami. Hypocentrum zemetrasenia bolo v hĺbke desať kilometrov pod hladinou mora v indonézskej provincii Bengkulu, uvádza agentúra AP.

Indonesia’s meteorological agency warned of more aftershocks after a 6.9 magnitude earthquake hit southwest Sumatra early on Wednesday and said the tremor posed no risk of a tsunami https://t.co/9z9s5IhiTB