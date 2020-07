Plánujete dovolenku v Taliansku napriek koronakríze? Na TOTO si musíte dať pozor!

Od 3. júna sú pre turistov otvorené talianske hranice. Dovolenku v Taliansku môže však ovplyvniť druhá koronavírusová vlna. Momentálne krajina zaznamenáva mierny nárast nových prípadov nákazy. Preto rozmýšľa o zavedení drastických opatrení. Kto ochorie na Covid-19 a odmietne liečbu, môže byť k nej donútený násilím.

Dôvodom tohto návrhu je jednoducho hlúposť. Jeden človek z Benátska sa bránil ísť do nemocnice napriek pozitívnemu testu a horúčke. Stal sa zodpovedným za niekoľko nakazených a desiatok prípadov v karanténe v meste Vincenca.

Mimochodom do 31. júla platí v Taliansku stále stav núdze. Ten sa v Taliansku vyhlasuje v prípadoch prírodných katastrof, ako je zemetrasenie a záplavy, aby mohli byť zásahové jednotky cielene a bez byrokracie koordinované.

Auto alebo lietadlo?

Medzičasom nie je docestovanie do Talianska nie také náročné a nie je spojené ani s karanténou. Aj diaľnice sú otvorené.

Ako alternatíva sa ponúka lietadlo. Niekoľko málo spojov s lufthansou, Alitaliou a Eurowings stále premáva.

Formulár pri pricestovaní z tretích štátov

Turista, ktorý nepricestoval do Talianska priamo, ale cez tretiu krajinu, musí vyplniť vyhlásenie. Týka sa to všetkých štátov mimo Európskej únie (tiež Švajčiarska, Nórska, Islandu, Lichtenšteinska, Veľkej Británie, Severného Írska, Andorry, San Marina, Vatikánu a Monaka). Čiže povinnosť vypísať vyhlásenie sa týka ľudí cestujúcich napríklad z Číny, USA atď. Čiže keď plánujete cestu okolo sveta napríklad zo Slovenska do Číny a odtiaľ priamo do Talianska, musíte vyplniť TENTO doklad.

Povinnosť vyplniť formulár majú aj tí turisti, ktorí pricestovali do Talianska z tretích štátov letecky. Lenže tí poputujú aj do 14-dňovej karantény.

Ako je to v hoteloch?

V boji proti koronavírusovej pandémii sa Taliansko spolieha na rozostupy a rúška a to aj na hoteloch a penziónoch. A na tom sa najmenej do konca júla nič nezmení. K tomu sa musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia a to najmä v hotelových reštauráciách. Rúška sa musia nosiť aj v reštauráciách. Iba počas jedenia a pitia sa môžu dať dole.

V reštauráciách sa môže zdržiavať iba toľko ľudí, koľko je miest na sedenie. Keď nie je možné medzi nimi dodržať metrový odstup, o bezpečnosť sa postarajú oddeľovacie steny.

Kto chce ísť nakupovať musí si navliecť rukavice. Na mnohých miestach sú povinné.

Návštevu pláže treba plánovať

Vašu návštevu pláže si musíte počas tohtoročnej dovolenky dobre naplánovať. Pretože okolo slnečníkov musí byť dodržaný priestor desať metrov štvorcových, medzi dvoma ležadlami musí byť rozostup 1,5 metra. Okrem toho musia byť pri výmene návštevníkov vždy vydezinfikované. Miesto na pláži si musíte vopred rezervovať. Má sa tak zabrániť tomu, aby nevznikla situácia, že sa turisti nebudú slniť systémom "hlava na hlave".

Kultúrne pamiatky sú otvorené, ale je lepšie si zarezervovať vstupenku dopredu. Zdroj: pixabay

Kultúrne pamiatky otvorili

V Taliansku otvorili aj kultúrne stánky. Otvorený je Vatikán, Koloseum v Ríme a ďalšie pamiatky. Aby sa počas sezóny zabránilo dlhým čakacím radom a aby aj napriek malým počtom návštevníkov ste mohli navštíviť všetky múzeá, ktoré chcete, je dobré, ako si lístky rezervujete predtým.

Na čo si však treba zvyknúť, je teplomer pri vchode. Každý musí pred vstupom prejsť skenerom teploty. To isté sa môže stať aj po prílete priamo na letisku. Meranie teploty je v Taliansku na dennom poriadku, dokonca aj na plážach!

Lekárska starostlivosť

Obrázky hrôzy z úplne zničeného zdravotného systému nás v médiách sprevádzal celé týždne. Koronavírus pripravil o život 35-tisíc ľudí. Či bude situácia počas druhej koronavírusom vlny iná a či bude dostatok kapacít aj na liečbu turistov, je otázne.

Je to riziko, ktoré si pred nástupom na dovolenku treba uvedomiť. A treba si tiež zvážiť, či Bella Italia nebude budúci rok ešte krajšia.