KORONAVÍRUS Švédsko sa stalo odstrašujúcim príkladom pre svet: Experti krútia hlavami, dali si vlastný gól

ŠTOKHOLM - Odkedy prenikol nový koronavírus do Európy, sa stalo Švédsko príkladom neortodoxného prístupu k pandémii. Zatiaľ čo ostatné krajiny postupne zavádzali čoraz prísnejšie opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, Škandinávci robili pravý opak a tvárili sa, že žiadna pandémia neexistuje. Tvrdo na to doplatili.

Švédsko so svojimi zhruba desiatimi miliónmi obyvateľov zvolilo úplne iný prístup v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 než ostatné štáty. Namiesto tvrdých opatrení vsadilo na zodpovednosť ľudí, ktorých vyzvalo na ohľaduplnosť a zdravý rozum. Ako sa ale ukázalo, toto vôbec nebola tá správna stratégia, píše denník The New York Times. Počet obetí v krajine je totiž výrazne vyšší, než koľko majú okolité severské štáty. "Svojím uvoľneným prístupom nezískali doslova nič. Je to gól do vlastnej bránky a ani ekonomicky tým nič nezískali," vyhlásil Jacob Kirkegaard z Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonómiu vo Washingtone.

Švédsky premiér Stefan Löfven Zdroj: TASR/AP

Podobne sú na tom aj Spojené štáty, kde sa nákaza šíri nekontrolovateľnou rýchlosťou aj v dôsledku toho, že prezident Donald Trump ešte donedávna tvrdil, že COVID-19 je len niečo ako chrípka. V snahe oživiť ekonomiku niektoré štáty nezaviedli takmer žiadne opatrenia, prípadne ich zrušili príliš skoro. Aj vo Švédsku pristupovala vláda k pandémii až príliš benevolentne, keď nezatvorila reštaurácie, fitness centrá, obchody ani ihriská a aj väčšina škôl ostala otvorených. Naproti tomu Dánsko aj Nórsko si zvolili oveľa prísnejšiu stratégiu, keď nechali zatvoriť obchody aj reštaurácie a zakázali zhromažďovať sa väčším skupinám ľudí. V dôsledku podcenenia situácie eviduje Švédsko už viac ako 85-tisíc pozitívne testovaných osôb, pričom vyše 5500 z nich ochoreniu COVID-19 podľahlo. To sa v porovnaní so štatistikou v USA alebo Latinskej Amerike síce môže zdať ako malé číslo, ale vzhľadom na to, že Švédsko má len 10 miliónov obyvateľov, sú jeho čísla privysoké a čo je ešte dôležitejšie, dalo sa im zabrániť. Na milión obyvateľov má až o 40 percent viac úmrtí ako USA a 12-krát viac než Nórsko.

Ľudia sedia v reštaurácii v Štokholme počas pandémie Zdroj: TASR/AP

Hoci "Tri korunky" dúfali, že ich ekonomika vďaka tomu, že v krajine neboli zavedené prakticky žiadne obmedzujúce opatrenia, neutrpí, mýlili sa. Zaznamenala takmer rovnaký pokles ako jej susedia. Švédska centrálna banka odhaduje v tomto pokles na úrovni 4,5 percenta, hoci prvé čísla boli oveľa optimistickejšie a pohybovali sa len okolo 1,3 percenta. Nezamestnanosť vzrástla z marcových 7,1 percenta až na májových deväť percent. "Švédsko rovnako ako ostatné štáty závisí na tom, ako sa vyvíja svetový obchod. Takže ekonomické dôsledky pandémie pociťuje rovnako ako iné krajiny. Švédsky výrobný sektor bol pozastavený rovnako ako sa to deje inde z dôvodu nepriaznivej situácie v dodávateľskom reťazci. Toto bolo jednoznačne predvídateľné," vysvetlil ekonóm Kirkegaard.