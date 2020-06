KORONAVÍRUS Rusko sa vracia do starých koľají: Moskva opäť sprístupnila múzeá a letné terasy

MOSKVA - Úrady v ruskom hlavnom meste Moskva v utorok povolili obyvateľom opätovné návštevy múzeí a letných terás, po prvý raz v priebehu vyše dvoch mesiacov. Krok prichádza s ďalším uvoľnením opatrení zavedených na boj proti šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19 v metropole, a to napriek tomu, že Moskva denne zaznamenáva viac než 1000 nových prípadov nákazy.

Od utorka sú znova otvorené aj moskovské knižnice a zoologické záhrady, avšak za podmienok obmedzeného počtu ľudí. Do práce v 13-miliónovej Moskve sa vracajú aj zubní lekári, informovala tlačová agentúra Reuters. Úrady tiež povolili športové podujatia, hoci diváci nesmú tvoriť viac než desať percent stanovenej kapacity toho-ktorého dejiska. Moskva začala uvoľňovať opatrenia minulý týždeň, keď povolila obyvateľom opustiť svoje domovy, používať hromadnú dopravu a bez obmedzení cestovať mestom vo vlastných vozidlách.

Kritici Kremľa obviňujú príslušné úrady, že k uvoľňovaniu hygienických reštrikcií dochádza príliš rýchlo so zámerom vydláždiť cestu k blížiacemu sa hlasovaniu o reformách, ktoré by ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi umožnili zotrvať na čele štátu ďalšie dve funkčné obdobia po roku 2024, keď mu vyprší súčasný mandát. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu siedmich dní so záverom 1. júla. Kremeľ odmieta tvrdenia, že uvoľňovanie opatrení je politicky motivované.

Moskovský starosta Sergej Sobianin v pondelok vyhlásil, že nastal čas na ďalšie zmiernenie reštrikcií, pretože pandémia je na ústupe a nátlak na zdravotnícky systém mesta za zmenšuje. Moskva je v tejto súvislosti najhoršie postihnutou oblasťou Ruska, ktoré má v celosvetovom meradle tretí najvyšší počet prípadov nákazy - vyše pol milióna. Dosiaľ v krajine vykonali viac než 15 miliónov testov na COVID-19. V samotnej Moskve evidujú 208.680 prípadov infekcie a 3386 súvisiacich úmrtí. Podľa aktualizovaných údajov z utorka je v Rusku celkový počet prípadov nákazy 545.458 a celkový počet úmrtí 7284.