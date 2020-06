Svet sa pomaly, ale isto otvára: Belgičania môžu ísť do kaviarní, Rusko otvára hranice

Ľudia v Belgicku môžu navštevovať kaviarne a reštaurácie

Zdroj: TASR/AP Photo/Francisco Seco

BRUSEL - Belgicko vstúpilo v pondelok do tretej fázy päťdielnej stratégie postupného uvoľňovania karanténnych opatrení prijatých v polovici marca pre chorobu COVID-19. Znamená to opätovné otvorenie barov, kaviarní a reštaurácií, ale aj športových stredísk a ďalších tried na školách.