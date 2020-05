KORONAVÍRUS Rusko hlási nové prípady infekcie COVID-19, Putin nariadil pripraviť plány

Ochoreniu COVID-19, ktoré je spôsobované novým druhom koronavírusu (SARS-CoV-2), podľahlo v krajine už 1625 ľudí a približne 23.800 sa uzdravilo. Podľa krízového strediska denný nárast prípadov dosiahol 6,8 percenta, čo je rovnaký údaj ako v stredu.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jednotlivým orgánom pripraviť do 5. mája plány, na základe ktorých by sa od 12. mája postupne rušili obmedzenia zavedené proti šíreniu nového koronavírusu. Platnosť obmedzení súvisiacich s pandémiou predĺžili v Rusku do 11. mája.