Karanténa pre koronavírus vyčistila ovzdušie, ale v tomto roku nás ešte čaká poriadne peklo!

Tento rok je zvláštny už od samého začiatku. Ako uvádza médium Esquire, zatiaľ čo svet čelí najväčšej hrozbe od čias druhej svetovej vojny a bojuje s pandémiou koronavírusu, vedci teraz pre nás majú ďalšie nedobré správy. Meteorológovia predpovedajú, že by to mohol byť najteplejší rok, odkedy sa vôbec začali viesť záznamy. Ako uvádza denník The Guardian, vedci odhadujú, že existuje 50 až 75-percentná šanca, že rok 2020 zlomí rekordné hodnoty namerané pred štyrmi rokmi.

Vedci od januára zaznamenali, že teploty všade stúpajú, či už v Antarktíde alebo v Grónsku. Dokonca aj Americká národná správa pre oceánske a atmosférické prostredie zhodne matematicky dokázala, že existuje 75-percentná šanca, že rok 2020 bude najteplejším rokom od začiatku merania.

January-to-March was the second warmest such period for the globe, behind 2016: https://t.co/AWd6TkukrR #StateOfClimate pic.twitter.com/pzoAgKTHVa