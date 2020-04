KORONAVÍRUS Poľská koaličná strana je proti prezidentským voľbám v súčasnej situácii

VARŠAVA - Koaličný partner poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) chce, aby sa pri rozhodovaní o konaní prezidentských volieb v Poľsku v ich stanovenom termíne - 10. mája - brala do úvahy súčasná epidemiologická situácia.

Líder koaličnej strany Dohoda (Porozumienie) Jaroslaw Gowin v rozhovore pre piatkové vydanie denníka Polska Times.pl uviedol, že "žiadny zodpovedný politik nebude vo voľbách súťažiť v podmienkach, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život Poliakov". Zdôraznil, že pri rozhodovaní o dátume volieb sa "preto musí zohľadniť stav epidemickej hrozby. Nie je priestor pre politické hry. Je to otázka života a smrti".

Gowin súčasne uviedol, že sa nikdy nevyhrážal odchodom svojej strany z koalície s PiS. Proti konaniu prezidentských volieb 10. mája protestuje poľská opozícia a s ich konaním v danej situácii nesúhlasia ani účastníci viacerých prieskumov verejnej mienky. Líder PiS Jaroslaw Kaczyňski však v piatok vo verejnoprávnom rozhlase uviedol, že voľby by sa 10. mája mali uskutočniť. Dodal, že dolná komora poľského parlamentu bude v piatok hlasovať o návrhu na hlasovanie vo voľbách poštou.

Sejm pritom už minulú sobotu schválil pravidlá, ktoré by ľuďom vo veku nad 60 rokov, osobám v karanténe a izolácii umožnili voliť poštou. Nový návrh, o ktorom sa bude hlasovať v piatok, sa týka už všetkých voličov. Gowin v rozhovore pre portál Polska Times.pl upozornil, že v tejto otázke je nutná aj podpora zo strany opozície, inak návrh zákona neprejde hlasovaním v Senáte, hornej komore poľského parlamentu.

Koalícia vedená PiS má v Sejme 235 zo 460 kresiel. Ak by Dohoda vystúpila z koalície, vláda by stratila väčšinu. Opozičné strany požadujú odklad volieb s tým, že obmedzenia zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu im neumožňujú viesť kampaň a že hlasovanie - aj poštou - je ohrozením pre zdravie ľudí. Prezidentské voľby sú naplánované na 10. mája a prípadne druhé kolo by malo konať o dva týždne neskôr. Takmer celá opozícia a väčšina Poliakov vzhľadom na epidémiu nového koronavírusu už dlhý čas apeluje na odloženie volieb.

Zdroj: Getty Images

Prezident Andrzej Duda a PiS sú proti, pretože voľby v máji takmer určite garantujú znovuzvolenie súčasnej hlavy štátu, a to zrejme už v prvom kole. V Poľsku vo štvrtok nahlásili 392 nových pozitívne testovaných na nový koronavírus, čo je najvyšší denný nárast od vypuknutia epidémie. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v krajine bolo doteraz na SARS-CoV-2 pozitívne testovaných 2946 ľudí. Zomrelo 57 osôb.

Komunálne voľby v Rumunsku zrejme pre koronavírus odložia

Rumunská vláda v dôsledku pandémie nového koronavírusu takmer s istotu presunie termín konania júnových komunálnych volieb. Oznámil to vo štvrtok večer rumunský premiér Ludovic Orban, informovala agentúra Reuters. V Rumunsku boli na jún plánované komunálne voľby, v novembri sa zase majú konať parlamentné voľby.

"Je takmer isté, že komunálne voľby sa nebudú môcť uskutočniť 28. júna. Po konzultácii s inými stranami rozhodneme o termíne, v ktorom by sa voľby mohli konať za najlepších možných podmienok - vzhľadom na (dovtedajší) vývoj pandémie," vyhlásil Orban v súkromnej spravodajskej televízii Digi24.

Rumunsko, ktoré eviduje 2738 nakazených a 115 úmrtí, vyhlásilo 16. marca stav núdze a rumunský prezident Klaus Iohannis nariadil od 25. marca prísne obmedzenie pohybu ľudí v snahe spomaliť šírenie nového druhu koronavírusu. Rumuni môžu odísť z domu počas dňa, len ak pôjdu do práce alebo zohnať si základné potreby. Ľudia nad 65 rokov majú úplný zákaz opustiť svoje bydlisko.

Premiér dodal, že väčšina prognóz naznačuje, že vrchol pandémie nastane medzi 20. aprílom a 1. májom. Potom by sa už v Rumunsku mala nákaza šíriť pomalšie, uviedol. Rumunský minister zdravotníctva Nelu Tataru vo štvrtok avizoval, že od polovice mája by mohli byť uvoľnené aj aktuálne platné obmedzenia pohybu ľudí.