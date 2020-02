Dozorkyňa bola posadnutá, vyrezala si do uniformy dieru medzi nohami: Sex v cele, podľahla čaru tohto vagabunda

Stephanie Smithwhitová (40) mala v nápravnovýchovnom zariadení Frankland pri Durhame sedemmesačný sexuálny vzťah so zločincom Curtisom „Cockym“ Warrenom. Dala si vytetovať na telo jeho meno s ružičkou a posielala mu svoje fotografie v spodnej bielizni. Vystrihla si dieru do nohavíc dozorcovskej uniformy. Pred súdom však poprela, že otvor slúžil na sexuálne účely, ale pojednávajúci sudca povedal, že je ťažké predstaviť si, prečo by to bolo inak.Curtis Warren, ktorý si na slobode vybudoval drogovú ríšu v hodnote 354 miliónov eur, sa vo väzení prejavil ako manipulátor. Pokúsil sa o vzťah s viacerými dozorkyňami, ale až so Stephanie mu to vyšlo. Prehovoril ju na orálny sex, bozky a styk v jeho cele s najvyšším stupňom stráženia, v kuchyni a v práčovni, vo väzení, kde si odpykávajú trest niekoľkí z najnebezpečnejších zločincov v krajine.

Pobláznená dozorkyňa nakoniec vyšetrovateľom priznala, ako ním bola posadnutá, a pripustila dva prípady zneužitia svojej úradnej moci. Jedna obžaloba sa týkala ich sexuálneho vzťahu. Podľa nej trvala od júna do decembra 2018. Podľa druhej neoznámila, že vedela, že Curtis Warren má prístup k telefónu. Sudca Jonathan Carroll uviedol, že 56-ročný Warren je „delikvent prvého rangu“, ktorý sa pokúsil zmanipulovať dozorkyňu, aby mu pomohla pašovať do väzenia drogy, žiadal ju o informácie a záznamy z bezpečnostnej kamery. Sudca povedal Stephanie: „Vaše konanie predstavuje najzávažnejšie narušenie dôvery, ktorú sme do vás vložili.“ Vyšetrovatelia zistili, že si navzájom volali 213-krát iba za tri mesiace. Prokurátor Rupert Doswell uviedol, že Warren si má odsedieť 13 rokov za sprisahanie pri dovoze drog a ďalší 10-ročný trest za nezaplatenie 210 miliónov eur z príjmov z trestnej činnosti. Na svedomí má aj zabitie, za ktoré dostal ďalšie štyri roky. Doswell povedal, že Warren je „veľmi nebezpečný pre verejnosť“.

​ Zdroj: Police Durham

Zamestnanci mali podozrenie, že Warren má so Smithwhitovou vzťah a začali ich sledovať. Videli, ako mu poslala správu a dostala jednu späť. Keď ju dozorcovia chceli od neho získať, Warren sa ju pokúsil zjesť.

Smithwhitová spočiatku popierala, že s ním mala fyzický vzťah. Polícia však prehľadala jej dom a našla ďalšie poznámky, kópiu jeho autobiografie s názvom Cocky, Vzostup a pád Curtisa Warrena. Objavili 450 listov, z ktorých mnohé obsahovali sexuálne fantázie. V jej aute našli biely telefón Samsung, ktorý slúžil iba na volanie jedného čísla – a používal ho Warren vo Franklandskej väznici. Stephanie priznala, že je zničená, ale dúfa, že existuje nejaká šanca, že by ich vzťah mohol pokračovať.

Jej obhajca Andrew Nixon vyhlásil, že sa dopustila „katastrofickej chyby v posudku“. Povedal: „Toto je žena, ktorá sa zamilovala do nesprávneho človeka.“

Warren, ktorý vyrástol v Toxtete, ukradol auto, keď mal 12 rokov. Keď mal 18 rokov, zaútočil na policajta. Neskôr vybudoval jednu z najväčších svetových sietí na obchodovanie s kokaínom a stal sa jedným z najhľadanejších zločincov. Podľa odhadov mal len v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, keď ho Sunday Times spomenuli v zozname boháčov s príjmom 100 miliárd eur. V roku 2009 bol Warren uväznený na 13 rokov za marihuanu v hodnote vyše milióna eur, ktorú prepašoval do Jersey. Trvá na tom, že mu nezostali žiadne peniaze, ale vyšetrovatelia majú podozrenie, že má ukryté milióny libier.