Megaškandál, minister čelí kritike z pedofílie! Unikli esemesky, školákovi posielal návrhy

Pred pol rokom podľa škótskeho denníka Sun zameral svoju náklonnosť na istého školáka (16). Šesť mesiacov mu písal, že je „chutný“ a pozýval ho na večeru. Napísal mu 270 správ a bombardoval ho aj na sociálnych sieťach. Redaktori denníka The Sun však odhalili, ako pán minister mladíkovi nedal pokoj – kontaktoval ho na Instagrame, Facebooku aj esemeskami.

Pred štvrtkovým zasadaním výboru pre škótsky rozpočet sa Mackay dramaticky vzdal svojej funkcie, keď povedal: „Preberám plnú zodpovednosť za svoje činy. Správal som sa hlúpo a je mi to naozaj ľúto.“ Ospravedlnil sa chlapcovej rodine a ponúkol svoju rezignáciu škótskej premiérke Nicole Sturgeonovej. „Derek významne pomohol vláde, uznáva však, že jeho správanie nespĺňa požadované normy,“ komentovala premiérka. Zdroj: FB/D. M.

Mackay sa s chlapcom spriatelil na Facebooku a na Instagrame, potom ho pozval na večeru a na parlamentný ragbyový zápas. Ale hoci ho chlapec upozornil, že má iba 16 rokov a varoval ho, aby „nič neskúšal“, horúci favorit bookmakerov na kreslo premiéra po Nicole Sturgeonovej ho bombardoval správami ďalej. V jednej konverzácii sa politik opýtal: „Sú naše rozhovory len medzi nami?“ A potom mu napísal: „Myslím, že si naozaj chutný.“ Zdroj: FB/D. M.

Matka (37) chlapca uviedla: „Takýto muž nemá čo chlapcovi hovoriť podobné veci.“ Obvinila Mackaya z obťažovania svojho syna, keď sa ukázalo, že mu minister posielal šteklivé správy, hoci vedel, že chlapec má len 16 rokov.

Matka sa zhrozila, keď videla, ako Mackay flirtuje s jej synom. „Keby som s ním mohla hovoriť, spýtala by som sa ´Prečo? Prečo ste to urobili?' Bojím sa, čo by sa stalo, keby mu môj syn poslal ako odpoveď správu, na ktorú čakal. Z jeho správ vidno, že sa pokúšal znova a znova – akoby sa snažil prinútiť môjho syna, aby zmenil názor. Chcel zistiť, kam ho až dotlačí.“

Zdroj: FB/D. M.

Šteklivé rozhovory sa začali minulý rok v auguste, keď Mackay poslal chlapcovi súkromný pozdrav. Okrem iného mu tiež písal: „Vyzeráš dobre s týmto novým účesom.“ Mladík odpovedal: „Ďakujem, chcelo to zmenu. Dlhé vlasy už boli otravné.“ Derek Mackay, ktorý žije so svojím priateľom v Bishoptone, uverejnil príspevok: „Si chutný. Komplimenty ti neprekážajú, dúfam.“

Popredný medicínsky expert v otázkach zneužívania mladistvých sa vyjadril, že prípad by mala začať vyšetrovať polícia.