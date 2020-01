Ten nám teda urobil dobré meno: Slovák (59) reťazou surovo napadol talianskeho vozičkára

42-ročný invalid, ktorý práve prišiel autom pred supermarket so svojou manželkou, zistil, že parkovacie miesto pre invalidov obsadil bicykel. Slušne sa teda opýtal muža, ktorý bol nablízku, či je to jeho bicykel a či by si ho nemohol premiestniť. Oslovený muž ihneď schmatol zo svojho bicykla bezpečnostnú reťaz a použil ju na útok na invalida. Napadol aj jeho manželku, ktorá sa mu ponáhľala na pomoc. Agresor bol Slovák! Zdroj: Bleskovky.sk Výkriky páru upútali pozornosť okoloidúcich, ktorí ihneď kontaktovali karabinierov. Tí Slováka zatkli a privolali lekársku pomoc. Invalida a jeho manželku odviezla sanitka do nemocnice v Atri. Keď polícia podrobila Slováka osobnej prehliadke, našla uňho veľký nôž, ktorého nosenie nie je dovolené, a aj dve platobné karty ATM ukradnuté dvom ženám z Tolentina minulý rok v júni. Muž sa má dostaviť zajtra pred vyšetrujúceho sudcu na overovacie pojednávanie. Bude sa zodpovedať za spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, ​​násilie, vyhrážky, odcudzenie súkromného majetku a nedovolené ozbrojovanie.