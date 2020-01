Zomrel vládca Ománu: Nezanechal dediča, sultánom sa môže stať osoba z ukrytého listu

Predpokladalo sa, že sultána sužoval zlý zdravotný stav. Vlani v decembri odcestoval do Belgicka, kde podstúpil liečbu. Podľa agentúry AFP mal rakovinu hrubého čreva. V krajine vyhlásili trojdňový štátny smútok. Kábús bin Saíd bin Tajmúr as-Saíd sa narodil v roku 1940 ako jediný syn sultána Saída bin Tajmúra. Študoval na Kráľovskej vojenskej akadémii v Sandhurste neďaleko Londýna a po jej absolvovaní slúžil v rokoch 1960-64 v britskej armáde.

V roku 1964 sa vrátil späť do Ománu, kde vládol od roku 1970, keď počas prevratu zosadil svojho otca. Názov krajiny zmenil z Maskat a Omán na súčasný Sultanát Omán. Bol slobodný a nezanechal dediča. Nie je preto jasné, kto bude jeho nástupcom. Podľa ománskej ústavy by kráľovská rodina mala nástupcu určiť do troch dní od uvoľnenia trónu. Ak sa rodina nezhodne na jednom mene, novým sultánom sa stane osoba, ktorá je napísaná v ukrytom liste.