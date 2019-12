Pekelný let: Letušky si s opilcom nevedeli rady, pasažieri ho zneškodnili! Tú FOTO musíte vidieť

MOSKVA – Opitý a agresívny cestujúci urážal posádku, vyrevoval na celé lietadlo a nevedeli si s ním rady. Rus Michail mienil odcestovať so svojou manželkou a dieťaťom z moskovského letiska Šeremetevo do Enfidhy v severovýchodnom Tunisku. Skončilo sa to však veľmi prekvapujúco.

Podľa britského denníka Daily Mail bol opitý a hlučný, nechcel si sadnúť na svoje sedadlo, jeho žena plakala a prosila ho, aby sa upokojil. Keď sa dráma začala stupňovať, posádka bola nútená prerušiť štart lietadla a zavolať políciu. Cestujúci sa rozhodli posádke pomôcť a naozaj sa im podarilo cestujúceho spacifikovať. Vybrali si netradičný, ale účinný spôsob. Ktosi obetoval kotúč lepiacej pásky, tou ho zviazali a zneškodnili. Na ich chválu treba povedať, že mu potom podali aj vodu a starali sa oňho, kým dorazila polícia. Muž však napriek tomu, že sa nedokázal pohnúť, stále vulgárne nadával a ziapal. Zdroj: Profimedia Keď ho konečne odviedla polícia a zavrela v cele predbežného zadržania, veľmi rýchlo vytriezvel. Pri prepustení musel zaplatiť pokutu – bolo to však len 1 000 ruských rubľov, čo zodpovedá približne 12 eurám. Zdroj: Profimedia

Let mal meškanie. Výtržníkova manželka s dieťaťom zatiaľ čakala na policajnej stanici, kým ho prepustili. Minimálna pokuta za výtržníctvo a narušenie letového poriadku údajne rozčúlila mnohých spolucestujúcich, ktorí tvrdili, že to nemá odstrašujúci účinok. Vasja Karajedov sa vyjadril: „Nechajte ho 800 hodín čistiť ulice“, zatiaľ čo Barmalej Ajbolitovič dodal: „Vyzerá to ako trest za bezvýznamné výtržníctvo. Mali by ho strčiť do väzenia aspoň na 15 dní!“