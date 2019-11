Najromantickejší poslanec na svete: Počas zasadania parlamentu urobil niečo absolútne nečakané!

RÍM – Taliansky poslanec sa v parlamente zúčastnil na rozprave o rekonštrukčných opatreniach po nedávnom zemetrasení. To, čo zrazu počas rokovania urobil on, malo takmer rovnaký dosah ako zemetrasenie. Uprostred rozpravy vstal a...

Flavio Di Muro (33) sa podľa britského denníka Daily Mail zúčastnil na zasadaní parlamentu, jeho partnerka Elisa De Leová si v tom čase sadla do diváckej galérie. Di Muro sa zrazu obrátil na poslaneckú snemovňu a povedal: „Toto nie je pre mňa deň ako každý iný. Je to zvláštny deň.“ Taliansky politik zrazu kamsi siahol, vylovil zamatovú škatuľku s prsteňom a obrátil sa k svojej láske na galérii s najdôležitejšou otázkou. Zdvihol škatuľku smerom k slečne De Leovej: „Hovorím ku galérii a pýtam sa: Elisa, vezmeš si ma?“ Jeden z jeho kolegov sotva vzhliadol od telefónu, keď odznel Di Murov návrh, dvaja poslanci po jeho boku však vyskočili na rovné nohy, oduševnene tlieskali a objímali zapýreného zákonodarcu. Predseda poslaneckej snemovne Roberto Fico vyzeral až príliš prekvapený nečakaným skutkom. Povedal, že poslancovi rozumie, ale vraj nie je vhodné zasiahnuť do parlamentného zasadania žiadosťou o ruku. "Dve minúty lásky nemožno odoprieť nikomu," vyjadrila sa neskôr Di Murova snúbenica. Zdroj: FB/ E.d L.

Poslankyňa Stefania Pezzopanová však požiadala o slovo, aby zablahoželala tomuto páru – keďže slečna De Leová odpovedala áno. „Ak je to láska, láska spája“, povedala. Pár je spolu šesť rokov a predtým, ako v marci minulého roka Di Mura zvolili do dolnej komory, žili vo Ventimiglii v severnom Taliansku. Politik uviedol, že žiadosť o ruku v parlamente mala zmysel, pretože slečna Di Leová „je mi blízka osobne i politicky a bola so mnou počas celej mojej politickej kariéry“.