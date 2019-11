Desivá bilancia: Autobus vošiel do protismeru, jeden mŕtvy, 23 zranených, autá na šrot

Autobus podľa nemeck=ho denníka Bild vrazil do troch vozidiel, prešiel cez zelenú líniu a narazil do ďalších troch áut. Päť vodičov bolo zranených ľahko a jedna vodička ťažko. Potom vodič narazil do ďalšieho linkového spoja čakajúceho na zastávke. Náraz autobusu spôsobil vodičovi stojaceho autobusu ťažké zranenie, deväť cestujúcich bolo zranených ľahko. Zdroj: Profimedia Hororová jazda sa však ešte neskončila: „Nakoniec vodič autobusu na zastávke zrazil dvoch chodcov,“ uviedla polícia. Jeden z nich, 85-ročný Wiesbadenčan bol vážne zranený, po prevoze do nemocnice, svojim zraneniam podľahol. Druhý chodec bol zranený len ľahko. Podľa polície bolo nutné miesto nehody uzatvoriť. Sprejazdnili ho až o dvanásť hodín, v piatok o štvrtej ráno. „Na objasnenie nehody bol privolaný expert odborník, poškodené autá a autobusy boli zabezpečené a odtiahnuté,“ uviedla polícia. Výška škody sa pohybuje okolo 50-tisíc eur. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.