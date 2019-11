Posledný diktátor v Európe: Z milenky urobil poslankyňu, vysmieva sa Bielorusom do očí

MINSK – Počas uplynulého víkendu sa v Bielorusku konali parlamentné voľby. Do bieloruského parlamentu nebol zvolený ani jeden kandidát opozície. Prezident Lukašenko si však do vrcholného orgánu dosadil osobu, ktorej odbornosť je pre tento post prinajmenšom diskutabilná.

Opozícia sa síce na víkendových voľbách mohla zúčastniť, ale podľa jej názoru rovnako ako podľa medzinárodných pozorovateľov bolo hlasovanie zmanipulované. Medzi poslancami sú teda už iba stúpenci režimu. A, samozrejme, aj výrazná estetická zložka. Zdroj: Instagram/M. V. Novou bieloruskou poslankyňou je totiž po voľbách vlaňajšia Miss Bieloruska Maria Vasilevičová (22). Táto kráska sa pravidelne objavuje po boku prezidenta Alexandra Lukašenka (65). Nová poslankyňa si okrem titulu Miss Bielorusko vybojovala aj tretie miesto na Miss World. Nečudo, pán prezident na jej prípravy na medzinárodnú súťaž osobne dohliadal. A odvtedy sa so svojou tajnou milenkou objavuje na významných spoločenských akciách. Napríklad na novoročnom plese, na ktorom si vďaka televíznym kamerám zatancovali pred celým národom. Aj na štátom usporadúvaných festivaloch, hokejových zápasoch, ale i na vlaňajších futbalových majstrovstvách sveta v Moskve. Lukašenko jej dokonca udelil štátne vyznamenanie za „významné“ zásluhy o bieloruskú kultúru a charitu.

Teraz sa chce poslankyňa údajne zamerať na problematiku mládeže. Vo voľbách uspela napriek tomu, že neviedla kampaň a v politike je úplný nováčik. V novozvolenom parlamente je úplne najmladšia.

„To už mohol Lukašenko do nášho takzvaného parlamentu vymenovať napríklad koňa zo svojej farmy, nehovoriac o dievčatách z jeho osobnej eskortnej služby. Bielorusov tým ponižuje a hovorí: Pozrite, môžem urobiť aj toto,“ vyjadril sa kriticky opozičný politik a aktivista Pavel Sevjarynec, ktorý si už raz za účasť na protivládnych protestoch posedel vo väzení.

Prezident, ktorý vládne Bielorusku dvadsaťpäť rokov a má prezývku „posledný diktátor v Európe“, počas víkendových volieb oznámil, že sa chystá kandidovať i v prezidentských voľbách v nasledujúcom roku.

Všetky prezidentove ženy

Kráľovná krásy Vasilevičová je len ďalšou v sérii prezidentových žien. Galinu (64) si vzal v roku 1975 a splodil s ňou dvoch synov, Viktora a Dmitrija. Na verejnosti sa s ňou však neobjavil od svojho nástupu do funkcie. Do prezidentského paláca prvá dáma zrejme nikdy nevstúpila. Žije na východe krajiny neďaleko dediny Škloŭ v dome ohradenom vysokým plotom. V roku 2005 citoval britský denník The Times jej vyjadrenie, že sa pre oddelenú domácnosť rozhodla sama.

So svojou osobnou lekárkou Irinou Abelskou (54) má Lukašenko tretieho syna Nikolaja. Prezident si z neho vychováva nástupcu a berie i ho na oficiálne štátne návštevy. Chapcova matka sa však pre odlúčenie od syna niekoľkokrát nervovo zrútila.