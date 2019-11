Grázel s tvárou anjela: Porušil zákaz vojsť do reštaurácie, Vianoce strávi v base

SWINDON – Hodilo sa vaše dieťa o zem, vrieskalo a vynucovalo si tovar, ktorý ste mu odmietli kúpiť? U predškoláka to ešte možno strpieť, žiada si to len prísnejšiu výchovu. Čo však, ak sa hrozitánsky správa pubertiak, ktorý si už preto neraz vypočul verdikt súdu?

Brit Kenton Knight zo Swindonu vo Wiltshire je 14-ročný chlapec s anjelskou tváričkou, ktorý vyzerá, akoby nevedel do päť narátať. Jeho zvláštnosťou je, že máva záchvaty nálad a vtedy svojím výstredným správaním sa, hlukom a agresívnymi reakciami nesmierne obťažuje okolie. Dokonca až tak, že miestny sudca tohto grázla po opakovaných sťažnostiach a predvedeniach na políciu potrestal zákazom priblíženia sa k reštaurácii Burger King pre „protispoločenské správanie sa (ASBO – anti-social behaviour order)". Keďže milý chlapček podmienku opakovane porušil, Vianoce strávi za mrežami, hoci má len 14 rokov. Je vám ho ľúto?

Rozčúlený sudca na poslednom pojednávaní vyhlásil, že chlapcovo protispoločenské správanie sa „pôsobí škodlivo na verejnosť“. Len niekoľko týždňov po vydaní súdneho zákazu priblíženia sa k Burger Kingu a iným nákupným strediskám v Swindone chlapca opäť videli potĺkať sa na rohu ulice pri reštaurácii, keď mal byť v škole. O pár dní už smeroval do ústavu pre mladistvých. Jeho plačúca mama sa spýtala policajtov, či ho môže objať, než ho zavrú. „Veď bude na Vianoce preč – a je to len chlapec.“ Zdroj: FB/K. K. Michael New, predseda súdu Swindon Magistrates Court uviedol: „Kenton sa vzdal svojho práva na anonymitu tým, že sa opakovane dopúšťal protispoločenského správania sa na verejnosti, ktoré nepriaznivo vplýva na spoločnosť. Bolo proti nemu zavedených veľa súdnych príkazov – a všetky tieto súdne príkazy úplne ignoroval.“ Výtržník s pozoruhodným priezviskom Knight (Rytier) je súdu pre mládež dobre známy a jeho meno sa viackrát objavilo v policajných záznamoch. Jeho trestné činy boli spojené s protispoločenským správaním sa, pričom si tvár zakrýval maskou alebo oblečením.

Podľa príkazu z minulého mesiaca nesmie byť v podniku Burger King, v nákupných centrách alebo v komunitnom centre vo Wiltshire bez prítomnosti dospelého. Tiež mu bolo nariadené, aby chodil do školy medzi 9.00 a 15.00 hodinou a aby sa zdržiaval mimo dosahu istého 17-ročného mladíka, ktorý pre ochranu súkromných údajov nemôže byť menovaný. Zdroj: SITA/AP Photo/Damian Dovarganes Philip Day z Wiltshireskej polície uviedol: „Knightovo správanie sa v našich komunitách po značnú dobu pôsobilo znepokojenie a utrpenie mnohým obetiam, mladým aj starým. Súd určil v októbri Knightovi jasné hranice, ktoré sa jednoznačne rozhodol ignorovať, a preto dostal dnešný rozsudok. Dúfame, že čas strávený vo väzbe zmení jeho urážlivé správanie sa, keď sa vráti späť do spoločnosti.“

Čo konkrétne mládenec v reštaurácii vyvádzal, súd pre istotu neuviedol. Zrejme to bolo naozaj hrozitánske.