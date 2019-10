Žantovský drsne a pravdivo: Prezident Zeman psychicky nie je v poriadku, zmeny sú viditeľné

Hlava štátu má podľa Žantovského povinnosť o svojom stave občanov informovať, a teraz sa ľuďom nehovorí pravda. Diplomat spomína evidentné ťažkosti, ktoré rozozná i on ako psychológ. Ide naňho z toho celého smútok. „Na jednej strane sa od hovorcu prezidenta pána Ovčáčka dozvedáme, že hlave štátu vôbec nič nie je, že sa mu vodí skvelo, a na druhej strane musel byť v krátkom čase už po druhý raz hospitalizovaný, tak tu niečo nehrá, a to ľuďom i mne prekáža,“ priznáva Žantovský na rovinu. „Václav Havel trpel mnohými chorobami takpovediac v priamom prenose, vedeli sme presne, ako je na tom s pľúcami, s dýchacími cestami, ale to je zodpovedný prístup prezidenta k svojim voličom a občanom. To, čo vidíme teraz, je s tým v príkrom kontraste. Povedzme to diplomaticky: Nehovorí sa nám pravda.“ Michael Žantovský Zdroj: YouTube

Prezident Zeman nemá založenú elektronickú zdravotnú kartu, aby náhodou neunikli informácie, a pri odchode z nemocnice mali médiá zákaz snímať ho na kameru, o čo sa postarala jeho súkromná ochranka. „Záujem médií o zdravotný stav prezidenta Havla bol prehnaný, veľmi bulvárny, niekedy až nevkusný,“ uvádza Žantovský. „Samotný záujem médií poznať pravdu o zdravotnom stave hlavy štátu je však legitímny, je to súčasť demokratickej spoločnosti. Prezident sa musí zodpovedať občanom a musí ich informovať, ako je na tom. Táto téma by sa mala otvoriť. Ak to niekto nechápe, nemá právo zastávať nijakú verejnú funkciu.“ Prezident Zeman trpí zdravotnými problémami už mnoho rokov. Vidí to ortopéd, internista i psychológ. „Prezident chronicky nehovorí pravdu, odmieta to priznať a ospravedlniť sa za to, to je symptóm radu psychických stavov, a to je signál, že tu niečo nie je v poriadku,“ tvrdí Žantovský. Môže to mať psychofyziologický základ. Miloš Zeman podľa neho dopláca na svoju nedisciplinovanosť a zlú životosprávu, ktorá po takom dlhodobom chronickom zneužívaní vedie k psychickým zmenám, a tie sú viditeľné.