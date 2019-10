Za Johnsonov návrh nie je ani Írsko a Škótsko: Vyjadrili voči nemu pochybnosti

Írsky premiér Leo Varadkar podľa vyjadrenia írskej vlády absolvoval telefonický rozhovor s britským premiérom Borisom Johnsonom. Návrh, ktorý Johnson v stredu predložil Bruselu, však podľa Varadkara "nie celkom spĺňa dohodnuté plány" na udržanie voľného pohybu tovaru cez hranice.

Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá má blízke vzťahy s Johnsonovými konzervatívcami, uviedla, že premiérov návrh poskytuje pre EÚ základ na pokračovanie v udržiavaní vzťahov s britskou vládou bez toho, aby bol ohrozený vnútorný trh Spojeného kráľovstva. Informovala o tom agentúra DPA.

Severoírska republikánska strana Sinn Féin však tvrdí, že návrh by strane DUP efektívne udelil právo veta v súvislosti dlhodobým usporiadaním hraníc. Podľa líderky Škótskej národnej strany (SNP) Nicoly Sturgeonovej sú Johnsonove návrhy "odsúdené na neúspech", pričom podporila tvrdenia mnohých opozičných zákonodarcov, že britský premiér sa viac sústredí na brexit bez dohody.

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier povedal, že Johnsonove návrhy predstavujú posun, ktorý konečne otvorí priestor na rokovania v období pred rozhodujúcim summitom. Ten sa uskutoční o dva týždne v Bruseli, informovala agentúra AP. Rozpory medzi oboma stranami sú však podľa neho stále znepokojujúce a naďalej je potrebné vykonať veľa práce na to, aby boli splnené tri hlavné podmienky EÚ.

Koordinátor Európskeho parlamentu (EP) pre brexit Guy Verhofstadt podľa agentúry AFP uviedol, že na europoslancov nové návrhy Johnsona neurobili dojem. "Zajtra poskytneme bod po bode dôvody pre to, čo je na tomto návrhu neprijateľné," povedal Verhofstadt s tým, že prvotné hodnotenie takmer všetkých členov Riadiacej skupiny EP pre brexit (BSG) "nie je vôbec pozitívne". Podľa jeho slov nie je nová ponuka z Londýna serióznou snahou o dohodu, ale pokusom presunúť zodpovednosť za neúspech na Brusel.

Podľa Johnsonovho plánu by mala Británia - Anglicko, Wales a Škótsko - dosiahnuť obchodnú dohodu s EÚ do konca roka 2020. Severné Írsko by opustilo colnú úniu EÚ, ale aj ďalšie štyri roky by bolo naďalej viazané smernicami jednotného trhu, čo sa týka poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov a priemyselného tovaru. Potom by sa Severné Írsko rozhodlo, či sa chce aj ďalej riadiť pravidlami EÚ, alebo sa vytvorí "tvrdá hranica".