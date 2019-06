Šok v polovici letu nad Atlantikom: Pilot sa rozhodol vrátiť, bude to stáť pol milióna eur!

BRUSEL – Na prvý pohľad je to ťažko pochopiteľný manéver. Pilot airbusu aeroliniek Brussels Airlines v polovici takmer deväťhodinového letu z Bruselu do Washingtonu náhle otočil stroj naspäť. Podľa denníka iDnes firma s „novým“ strojom A330-300 nemala v USA potrebné povolenia.

Dopravca sa k prípadu zatiaľ podrobnejšie nevyjadril, podľa portálu One Mile at a Time je však najpravdepodobnejším vysvetlením manévru nejaké administratívne pochybenie. Stroj A330-300 odštartoval v sobotu o 12.30 a opäť v Bruseli pristál večer o 21.15, teda po osem a pol hodinách letu. Za ten čas by pravdepodobne pristál alebo bol blízko cieľového Washingtonu na východnom pobreží USA.

Letu predchádzali zvláštne okolnosti. Pôvodne mal let obsluhovať stroj A330-200, na poslednú chvíľu bol však zamenený za iný stroj flotily A330-300 s registračným označením OO-SFL. S ním lietala Lufthansa od marca 2019, od 18. mája ho využívala spoločnosť Brussels Airlines. Stroj je registrovaný na Eurowings (Brussels Airlines sú totiž súčasťou plánovaného spojenia s Eurowings, obe spoločnosti vlastní nemecká Lufthansa). Podstatné však je, že šlo o prvý let do Spojených štátov od chvíle, keď bolo lietadlo preregistrované ako lietadlo Brussels Airlines/Eurowings.

Firma sa obmedzila na vyjadrenie, že príčinou návratu stroja z Atlantiku sú „prevádzkové dôvody“. Avšak posádka letu poskytla pasažierom vysvetlenie, že za problémy môže nezaregistrovanie nového stroja v USA. Portál One Mile at a Time uvádza, že aerolinky vyjde chyba veľmi draho. Iba na kompenzáciách za zrušené a neuskutočnené lety (a to aj pri spiatočnom spoji) to odhadom môže byť vyše 500-tisíc eur.