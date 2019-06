Čo vŕtalo Rachel v hlave? Šokovaní lekári, z nádoru sa počas operácie vykľula iná nechutnosť

Lézia na jej mozgu vyzerala ako nádor a snímky naznačovali, že je rakovinová. Rachel Palmová (42), ktorá práve začala novú kapitolu svojho života, bola v šoku a nechcela tomu veriť. Keď jej chirurgovia v nemocnici Mount Sinai v New Yorku otvorili lebku v očakávaní malígneho nádoru na mozgu, podľa Jonathana Rasouliho, hlavného neurochirurga na Icahn School of Medicine na Mount Sinai uvideli zapuzdrenú hmotu pripomínajúcu prepeličie vajce. „Všetci sme zhíkli: Čo to je? Bolo to šokujúce. V rozpakoch sme si škriabali hlavy, prekvapení tým, ako hmota vyzerala. “

Zdroj: FB/R. F. Chirurgovia hmotu vybrali z mozgového mozgu a umiestnili ju pod mikroskop, aby sa jej bližšie prizreli. Potom do nej zarezali skalpelom. V hmote našli pásomnicu v prvom štádiu vývoja!

Rachel Palmová z Middletownu v štáte New York po operácii povedala, že má veľmi zmiešané pocity. “Samozrejme, že som otrasená," priznala. “Nikomu neurobí dobre predstava, že vnútri v mozgu mu rastie pásomnica. Ale tiež sa mi uľavilo. Znamená to, že nie je potrebná nijaká ďalšia liečba.“

Rachel vraj dlho zápasila s nespavosťou a keď zaspala, mala nočné mory. Zažila aj halucinácie, v januári 2018 sa jej príznaky zhoršili, začala mať problémy s udržaním napríklad hrnčeka na kávu, ktorý nechtiac pustila na zem. Nevedela písať maily a esemesky, radšej ľuďom telefonovala. Bola zmätená, vymkla sa z domu, prišla do práce bez rovnošaty, pozerala na obrazovku počítača a nechápala zmysel slov. Zdroj: FB/R. F. Špecialisti v nemocnici Mount Sinai Hospital jej identifikovali léziu na ľavom prednom mozgovom laloku v blízkosti centra reči. Po operácii znela Palmovej diagnóza: neurocysticerkóza, parazitická infekcia v mozgu spôsobená pásomnicou Taenia solium. Bobbi Pritt, riaditeľka Laboratória klinickej parazitológie na oddelení Laboratórnej medicíny a patológie Mayo Clinic uviedla, že Taenia solium nie je v Spojených štátoch bežná, ale ak sa už ľudia nakazia, parazit sa môže vyskytovať v dvoch rôznych formách. Najbežnejšia forma je dospelá pásomnica, ktorá sa do tela dostane konzumáciou nedovareného bravčového mäsa a prežije v čreve.