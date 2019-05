Zaživa stiahnuté z kože, zdochýnajúce, udusené amoniakom: Ako žijú kurence končiace na vašom stole?

Podľa denníka Paris Match zachytila nedávno L 214, nezisková francúzska organizácia na ochranu zvierat na videu šokujúce životné podmienky kurčiat. Chovaných síce nie v klietkach, ale vo výbehu – ale v akom!? – v departmentoch Aube a Yonne. Chceli zdokumentovať cestu zvierat na trh s hydinovým mäsom. Navštívili dve farmy v Aube a Yonne. Jedna má 40-tisíc, druhá 80-tisíc brojlerov. Video bolo natočené v apríli 2019.

Budovy bez okien, umelé osvetlenie, hydina natisnutá na kamennej podlahe, stovky, tisícky kurčiat, kam len oko dovidí. Špinavá podstielka, na nej zdochliny. Hydina geneticky modifikovaná, aby rýchlo rástla. Niektoré kurčatá majú brucho a nohy také zdeformované, že nemôžu stáť. Iné s vytrhaným perím, stiahnuté z kože, zdochýnajúce, udusené zápachom amoniaku alebo s pípeťou, hynúce od smädu, pretože sa nevládzu dovliecť k vodnému žľabu. L 214 tiež zobrazilo surrealistickú scénu: v zariadení nachádzajúcom sa v Yonne sa hydina zbiera pomocou stroja vybaveného veľkou plošinou, ktorý vyzerá ako kombajn. Mechanický zberač kurence nasáva a poháňa ich cez pás podobný bežeckému do pripravených prepravných debien. A ak stroj náhodou netrafí, zamestnanci chytajú hydinu – ak im polámu krídla, tým horšie – ako handry, alebo ich bezcitne hádžu. Debny sa potom naložia do kamióna a vydajú sa na cestu na bitúnok. Podľa prieskumu L214 sú tieto dve farmy v Aube a v Yonne viazané zmluvou o integrácii s francúzskym výrobcom hydiny DUC (koncom roka 2016 ho získala holandská spoločnosť Plukon Food Group), ktorá však na svojej internetovej stránke https: // www. duc.fr/nos-engagements/bien-etre-animal/ uvádza, že “kurence so značkou DUC profitujú z poľnohospodárskych pravidiel. Chovatelia DUC im venujú maximálnu pozornosť a monitorujú ich podľa potreby. Všetky zásahy vykonané v kontakte so zvieratami sa vykonávajú s cieľom vyhnúť sa ich zbytočnému stresu.” Zdroj: gettyimages Keď organizácia na ochranu zvierat kontaktovala značku DUC, vedenie ju odkázalo na spoločnosť ANVOL Interprofession, ktorá združuje chovateľov a spracovávateľov hydiny. “Zábery sú šokujúce a odsudzujeme ich," hovorí Anne Richard, riaditeľka ANVOL. „Toto je však ďalšie video, ktorého jediným cieľom je ukončiť výrobu mäsa. Poľnohospodári sú unavení, nemôžu viac zasahovať. Cítia sa obvinení z vecí, ktoré nerobia na dennej báze. Zvieratá sú ich adrenalín, ale ako v každom obchode, aj tu môže nastať problém a je správne, že združenia sa ho snažia zverejniť. Francúzsko už dováža 1/3 všetkej hydiny, ktorú skonzumuje. Musíme povzbudzovať našich chovateľov, aby produkovali a zlepšovali sa. Na dosiahnutie tohto cieľa sme každý rok zaviedli kontroly, ale aj nástroje, ako je napríklad aplikácia Ebène. Umožňuje každému farmárovi zistiť, či chov hydiny uňho spĺňa kritériá dobrých životných podmienok zvierat definované združeniami CIWF a Welfarm a navrhuje riešenia na zlepšenie." Zdroj: photl.com

Vo Francúzsku sa spotreba hydinového mäsa takmer neustále zvyšuje: v roku 2018 dosiahla podľa údajov zverejnených vo februári vo Francúzsku takmer 30 kilogramov na obyvateľa (+ 6,7 % v porovnaní s rokom 2017). Zatiaľ čo 91 % Francúzov je proti intenzívnemu chovu hydiny (prieskum Ifop z júna 2018), L 214 pripomína, že „83 % z 800 miliónov kurčiat usmrtených každý rok vo Francúzsku je chovaných za podmienok podobných tým, ktoré boli uvedené v tejto správe." Pre pokoj duše spotrebiteľov, ktorí už neznesú utrpenie zvierat, sa niektoré značky – Panzani, Thiriet alebo Courtepaille – zaväzujú, že do roku 2026 získajú dodávky z fariem a bitúnkov, ktoré spĺňajú kritériá európskeho trhu. „European Chicken Commitment“ podporuje asi tridsať združení v Európe.

Tieto kritériá umožňujú zlepšiť podmienky chovu a zabíjania, ako napríklad zavedenie maximálnej hustoty zvierat 30 kg/m2, prirodzené svetlo, bidlá a omračovanie v kontrolovanej atmosfére (používanie plynu alebo inej účinnej techniky, elektronarkózy, ktorá vylučuje vešanie živých kurčiat na hák).