Tajná správa britskej vlády: V 48 tamojších islamských školách sa chlapci učia pohŕdať ženami

Darul Uloom, voľne preložené ako Domy vedomostí sa riadia prísnymi predpismi s názvom Dars-E-Nizami. Je to doslovné pokračovanie Koránu a používa ho islamské hnutie Deobandizmus, ktorého vzdelávacie školy stáli pri zrode Talibanu v Pakistane a Afganistane. Vyslaní inšpektori zistili, že podľa tohto učenia “hudba a tanec pochádza od diabla a že ženy nemajú právo odmietnuť sex so svojimi manželmi". Zákaz hudby je podobný zákazu uloženému islamským štátom, ktorý odsudzuje na verejné bičovanie tých, čo ho porušili. Škola Zdroj: FB Zdroj, ktorý je oboznámený s tajnou správou pre vládu, uviedol: „Školy Darul Uloom založené vo Veľkej Británii propagujú extrémistické názory.” Haras Rafiq, expert na boj proti extrémizmu tvrdí: „Imámovia vyškolení v Británii nie sú o nič lepší ako tí, ktorí boli vyškolení na indickom subkontinente, pretože všetci sledujú tie isté učebné osnovy Dars-E-Nizami. Niektoré školy Darul Uloom majú problém s extrémizmom.” Madrasy (školy) pôsobia v mnohých mestách vrátane Londýna, Manchestru, Glasgowa a Leicesteru, ale správa uvádza ako príklad extrémistickú madrasu Darul Uloom v Birminghame. Škola má okolo 180 žiakov a pred pár rokmi ju kritizovala TV Channel 4, pretože sa zistilo, že žiaci školy sú vedení k nenávisti voči Židom, kresťanom a Indom. Madrásy majú aj vlastné obchodíky. Zdroj: FB Riaditeľ školy doktor David Bone povedal: „Ak preskúmate našu najnovšiu správu, zistíte, že škola je hodnotená ako dobrá v každej oblasti. V minulosti tu boli v mešite nájdené letáky o hudbe a tanci, ale odstránili sme ich.” Zdroj: FB Aliyah Saleemová, bývalá žiačka školy vylúčená v roku 2006 za správanie – priťažilo jej aj vlastníctvo fotoaparátu – poskytla vyšetrovateľom informácie, kde prirovnávala život v škole k väznici. Dievčatám prednášali, že manželia majú právo biť a znásilňovať svoje manželky, lebo to robí „Alaha šťastným“. Niektorí britskí džihádisti boli bývalí žiaci siete Darul Uloom. Napríklad Sajid Badat (40) z Gloucesteru odišiel do Afganistanu a bol vycvičený ako samovražedný atentátnik pre Al-Káidu. Poslali ho naspäť do Británie, ale jeho misia bola zrušená. Bývalého žiaka blackburnskej Darul Uloom zatkli a odsedel si 13 rokov vo väzení. Spomínaná škola na žiadosť o komentár nereagovala.