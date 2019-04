Veľké porovanie, ktoré národy v Európe najviac makajú! Z "lenivých" Grékov budete prekvapení

BRATISLAVA - Práca je jedným z hlavných ekonomických ťažných koňov väčšiny krajín sveta. Dĺžka pracovnej doby pritom býva medzi krajinami odlišná. Výnimkou nie sú ani európske štáty, medzi ktoré patríme aj my. Rebríčky prezradili aj to, kto sa v Európe narobí najviac a kto toho má najmenej.

S rozsiahlou analýzou na základe údajov OECD a Eurostatu prišiel portál shopalike.sk. Portál pripomenul, že na výrazných rozdieloch sa môžu podpísať aj počty sviatkov či dní pracovného pokoja. Situáciu do značnej miery ohýbajú aj základne počty dní dovolenky, na ktorú majú zamestnanci nárok. V tejto analýze bolo zahrnutých 31 európskych krajín.

Na Islande sa robí 'ostošesť'

Prvé čísla potvrdzujú, že ľudia v Európe trávia v práci viac času, ako sa od nich zákonne vyžaduje. Na mape sú načrtnuté reálne odpracované hodiny a počet pracovných hodín, ktoré vyžaduje zákon v danej krajine. Krajiny, ktoré sú vyfarbené šedou farbou sú takpovediac "najusilovnejšie". Napríklad taký Island v tomto rebríčku jasne dominuje. Reálne odpracovaný čas tu predstavuje 44 hodín a 28 minút za týždeň. Zákon tam pritom vyžaduje 40-hodinovú týždennú dochádzku.

Mapa znázorňujúca reálne odpracované hodiny a počet pracovných hodín, ktorý vyžaduje v danej krajine zákon. Šedá farba predstavuje maximum, nasleduje bordová potom modrá, orandžová a nakoniec zelená. Zdroj: shopalike.sk

Slovensko sa v tomto poradí prihlásilo k "zlatému stredu". V práci priemerne strávime 41 hodín a 7 minút, čo je o hodinu a sedem minút viac, ako vyžaduje zákon, a teda 40 hodín času. V tomto "strede" sa ocitli aj krajiny ako Poľsko, Česko, Nemecko, Belgicko, Portugalsko, Slovinsko, Bulharsko a Cyprus.

Na opačnej strany barikády stoja Dáni, ktorí v práci strávia zo všetkých európskych krajín najmenej. Je to 38 hodín a 31 minút za týždeň, čo ich zaradilo na čelo rebríčka. Zákon tam od nich vyžaduje 37-hodinovú týždennú dochádzku.

Najväčší počet pracovných dní

Stĺpcový diagram prezentuje počet pracovných dní, ktoré strávia Európania v práci. Gréci so svojimi vyše 44 hodinami týždenne dosiahli vrchol v tomto rebríčku, keďže sa doňho zarátali aj jednotlivé sviatky či dni pracovného pokoja v štátoch. Podľa výsledkov z predchádzajúcej mapy za nimi logicky nasledujú Islanďania. Slováci sa s 232 pracovnými dňami nachádzajú na 11. mieste a zase nám tak patrí približný stred aj v tomto rebríčku.

Zdroj: shopalike.sk

Dovolenky a štátne sviatky

Z ďalšieho grafu sa môžeme dozvedieť už iné závery. V pozícii dovoleniek a štátnych sviatkov si drží svoju vedúcu pozíciu Malta. V krajine majú k dispozícii 38 voľných dní z toho 14 z nich tvorí štátne sviatky.

Zdroj: shopalike.sk

Na druhej strane rebríčka zase stojí Švajčiarsko, v ktorom majú zamestnanci okrem víkendov k dispozícii len 29 voľných dní. Keď sa opäť pozrieme na našu krajinu, znova sa umiestňujeme v pomyselnom strede. Disponujeme zákonnými 20 dňami dovolenky, pričom si môžeme prirátať aj 15 štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Dohromady teda ide o 35 voľných dní v roku.

Porovnanie so susedmi

Pri nasledujúcej tabuľke je očividné, že ako Slováci strávime v práci priemerne 41,12 hodín týždenne. Pri porovnaní s našimi susedmi nenájdeme veľké rozdiely a prichádzame do styku s podobnými časmi. Počas minulého roka strávili týždenne najmenej času v práci Dáni. Nasledujú ich Nóri a Francúzi. Najviac naopak odpracovali Islanďania, Gréci či Švajčiari.

Zdroj: shopalike.sk

Držíme rekord

V oblasti európskeho prvenstva sme spolu s Cyprom aj my, a to v počte štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Ročne ich máme až 15. Napriek tomu nemáme viac voľna ako ostatné krajiny. Pri zrátaní všetkých sviatkov a dni pracovného pokoja spolu s zákonným počtom dní dovolenky nám ostane 225 pracovných dní v roku. To nás na čelo rebríčka neposúva.

Dni nadčasov

Zaujímavý je aj pohľad na rebríček odpracovaných nadčasov. Slováci za jeden rok takýchto "nadčasových dní" v priemere nazbierajú sedem, a teda celý týždeň. Týždenne najmenej odpracujú Dáni a to sa ukázalo aj na tomto rebríčku. Ročne sa dopracovali k ušetreniu deviatich dní. Nóri ušetria "len" týždeň.

Zdroj: shopalike.sk

Pozornosť ale púta Francúzsko, ktoré sa v skupine krajín, ktoré odpracujú týždenne najmenej, umiestnilo s troma dňami na treťom mieste a to aj napriek tomu, že stále pracujú menej ako väčšina Európy. Medzi najpracovitejšími národmi sa s 29 nadčasovými dňami postavili na jasné čelo rebríčka.

Z uvedených grafov je evidentné, že ak hľadáte kratšie pracovné týždne v oblasti práce, lákať vás môže Dánsko či Nórsko. Tieto dve krajiny navyše dlhodobo obsadzujú popredné miesta v oblasti výšky platov. Z opačného hľadiska by ale nemusel byť každý nadšený pracovným životom na Islande, kde sa nadčasy pohybujú na 29 dňoch.