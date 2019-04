Najlepšia nevesta je zo Slovenska: Marcela sa vydala za mladého Inda, skončila vo väzení

Slovenská štátna príslušníčka sa v roku 2012 vydala za 24-ročného obchodníka z Indie, hoci nevedela po anglicky ani zaťať, takže sa dohovárali len s pomocou prekladača Google. O štyri roky neskôr Marcela so svojím skutočným partnerom, Martinom Kováčom (44), ktorý bol tiež zapojený do podvodu, utiekla z Veľkej Británie pred súdnym procesom za porušenie zákona o prisťahovalectve. Zdroj: archív topky

Skrývala sa v Európe až do zatknutia v nemeckom Neu-Isenburgu. Eskortovali ju do Veľkej Británie, kde sa už musela postaviť pred súd. Teesside Crown Court ju za sprisahanie na uľahčenie nelegálnej migrácie odsúdil na dva a pol roka väzenia. Ďalšie štyri mesiace dostala, lebo sa nedostavila na pojednávanie v roku 2016. Jej partner Martin Kováč bol v Nemecku zatknutý už v decembri minulého roka a tiež eskortovaný do Veľkej Británie. Obišiel s rovnakým trestom. Zdroj: archív topky

Banomová ani Kováč nehovorili plynule po anglicky a museli komunikovať pomocou prekladača Google. Lovepreet Singh bol z nich jediný dostatočne čestný, aby sa dostavil na súdne pojednávanie v roku 2016. Trest ho tiež neminul.