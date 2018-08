Malajzia zachytila dosiaľ najväčší kontraband: Zhabali nosorožie rohy za takmer 12 miliónov dolárov

Malajzia je podľa expertov hlavným tranzitným bodom pre pašerákov živočíšnych komodít a ohrozených druhov voľne žijúcich zvierat do okolitých krajín. Úrady v tomto prípade zhabali 50 nosorožích rohov s celkovou hmotnosťou 116 kilogramov na nákladnom termináli letiska v Kuala Lumpure.

Malaysia has made a record seizure of 50 smuggled #rhino horns worth nearly $12 million at Kuala Lumpur airport as they were being flown to Vietnam. (Photo: VCG) #wildlife pic.twitter.com/cq2fl4rVup