Doslova spadol z oblakov: Žena porodila chlapčeka v helikoptére, ktorá ju viezla do nemocnice

PENZANCE - V helikoptére britskej pobrežnej stráže sa počas letu nad grófstvom Cornwall narodilo dieťa. Stalo sa tak v sobotu v noci, keď vrtuľník viezol jeho matku do pôrodnice. Zdravý chlapec prišiel na svet vo výške 426 metrov nad mestom Penzance.

Žena začala rodiť, keď bola na návšteve ostrovov Scilly. Keďže sa na ostrovoch na juhozápade Anglicka nenachádzala žiadna pôrodná asistentka, žena sa potrebovala rýchlo dostať na pevninu, a tak zavolali záchranárov. Vrtuľník pobrežnej stráže vzlietol k ostrovom okolo 19:00 miestneho času (20:00 stredoeurópskeho letného času), pričom po ceste vzal na palubu aj pôrodnú asistentku. Po tom, ako na letisku v St Mary's vyzdvihli rodiacu ženu s mužom, stroj smeroval do nemocnice v cornwallskom meste Truro. Dieťatko však na prílet do nemocnice nečakalo a za pomoci asistentky a posádky prišlo na svet na palube helikoptéry krátko pred 21:00 (22:00 stredoeurópskeho letného času).

"Toto je druhý raz, čo sa narodilo dieťa na palube helikoptéry pobrežnej stráže," vyjadril sa pre spravodajský portál BBC dispečer letových operácií pobrežnej stráže Jonathan Mustard s tým, že prvé bábätko prišlo takto na svet v roku 2012. "To posledné sa narodilo nad ostrovom Lunna Holm v Shetlandách v decembri 2012," vysvetlil. "Sme úplne nadšení a potešení, že sme sa mohli podieľať na pôrode a sme potešení, že mama a dieťatko sa majú dobre. Je to nezvyčajné počuť, že helikoptéra vzlietla so siedmimi ľuďmi na palube a pripravovala a pristáť s ôsmimi. Gratulujeme mame a otcovi,"dodal.

V roku 2013 sa tiež vo vrtuľníku smerujúcom z ostrovov Scilly do Cornwallu narodilo dieťatko. Chlapec vtedy prišiel na svet v stroji záchrannej helikoptéry Kráľovského námorníctva.