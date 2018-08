FOTO Tvrdá rana pre sýrskeho prezidenta Asada: Jeho žene diagnostikovali rakovinu prsníka

DAMASK - Manželka sýrskeho prezidenta Bašára Asada sa začala liečiť na rakovinu prsníka. V stredu to podľa agentúry DPA potvrdila kancelária hlavy štátu.

"So silou a vierou Asma Asadová podstúpila prvú fázu liečby zhubného nádoru prsníka zisteného v ranom štádiu," uviedla kancelária prezidenta prostredníctvom komunikačnej aplikácie Telegram. Kancelária zároveň zverejnila fotografiu, na ktorej sa 42-ročná prvá dáma s úsmevom pozerá na svojho manžela v nemocničnej izbe vo vojenskej nemocnici v sýrskej metropole Damask, uviedla štátna agentúra SANA.

Zdroj: SITA/Facebook page of the Syrian Presidency via AP

Asma Asadová sa narodila v Londýne sýrsko-britským rodičom a v britskej metropole strávila detstvo a ranú mladosť. Za Bašára Asada sa vydala v roku 2000, krátko po tom, ako sa stal prezidentom Sýrie. Majú spolu tri deti: dvoch synov a dcéru.

Podľa spravodajskej stanice BBC Asadová naposledy poskytla rozhovor pre zahraničné médium v roku 2016. Pre televíziu Rossija 24 v súvislosti s konfliktom v Sýrii vtedy uviedla, že odmietla ponuku opustiť krajinu.