Exminister Galko zažil hororovú situáciu na diaľnici: V ohrození života?!

Na status Ľubomír Galka upozornila facebookova stránka Prezident. „Dnes ráno nás šofér sivej škody na diaľnici pri ceste z Bratislavy do Trenčína skoro zabil. Predbiehali sme v ľavom jazdnom pruhu a jemu sa asi zdalo, že pomaly,“ informoval Galko o hrôzostrašnej situácii na Facebooku. Ako napísal, daný vodič ich začal počas predbiehania vyblikávať a vytrubovať. Keď sa napokon zaradili do pravého jazdného pruhu, sa začali diať veci. „Vodič nás predbehol, zaradil sa pred nás a úmyselne dupol na brzdu, ledva sme stihli pribrzdiť. To, či dám trestné oznámenie, si ešte rozmyslím,“ upozornil Galko.

Ak by ste si daný status chceli pozrieť, zrejme už nepochodíte. Zo sociálnej siete bol totiž odstránený. "Mysleli sme si, že sme si značku dobre zapamätali, ale evidentne sme sa museli pomýliť, lebo podľa záznamov patrí vozidlu Mitsubishi Pajero. Upozornil ma na to jeden priateľ na Facebooku po zverejnení statusu, zrejme sme pod stresom poplietli nejaké číslo alebo písmeno. Z toho dôvodu som status stiahol, aby som neublížil nevinnému vodičovi a zároveň ho krivo neobvinil," priznal Galko pre Topky.sk. Ako dodal, nebezpečná situácia sa stala dnes ráno pri ceste do práce. To, ako bude v danej veci a či podá trestné oznámenie, sa ešte definitívne rozhodne.