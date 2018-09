Poslankyne po prázdninách ukázali nové účesy! FOTO Nicholsonová vsadila na sexi ofinku

BRATISLAVA - Napriek tomu, že v parlamente prevládajú muži, očiam určite ulahodí najmä ženská časť poslaneckého pléna. Po lete sa do lavíc vrátili niektoré poslankyne, ktoré sa rozhodli trochu si zmeniť účes.

Lucia Ďuriš Nicholsonová zvolila v prvé dni rokovania zopnuté vlasy. Predtým ich nosila prevažne rozpustené, po lete zrejme zatúžila po zmene. Poslankyňa parlamentu za stranu Sloboda a solidarita zvolila k svojmu novému účesu ležérne oblečenie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po letných dňoch sa pre zopnuté vlasy rozhodla aj predsedníčka hnutia OĽaNO Veronika Remišová. Tá sa počas prvých dní dostala do sporu s predsedom parlamentu Andrejom Dankom v téme Etického kódexu. Okrem toho sa zamiešala aj do sporu Miroslava Beblavého a Antona Hrnka.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Opozícia naďalej trvá na tom, aby zo svojej funkcie okamžite odstúpil prezident finančnej správy František Imrecze pre kauzu colných podvodov. Podľa SaS a hnutia OĽaNO zodpovední stále zatĺkajú, nebola vyvodená zodpovednosť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Počas prvého týždňa rokovania schválili v parlamente približne 40 bodov. Zatiaľ najkontroverznejšou témou bolo prelomenie veta prezidneta Andreja Kisku. Týkalo sa to zmien k zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelania, v rámci ktorého sa riešila transformácia Slovenskej akadémie vied. Ďalším očakávanýn zákonom by mala byť novela o zmene spôsobu voľby šéfa polície. Šéfka rezortu vnútra oznámila, že koalícia sa nevie dohodnúť, preto nemajú finálny návrh. Ten by však chceli predložiť už na októbrovej schôdzi parlamentu.