Divoké bylinky zaraďujeme bežne do jedla. Nepoužívame ich iba na liečenie, ale aj na prevenciu

BRATISLAVA - Okolo seba máme zadarmo čerstvý bylinkový supermarket, vďaka ktorému budeme zdravší a ušetríme aj veľa peňazí za stravu. Napríklad žihľava má 6 krát viac vitamínu C a sedmokráska viac vápnika ako mlieko a vieme si ich odložiť aj na zimu. Prezradila v Topky podcaste foodblogerka Diana Mozoláková

Bylinky pridávame do smoothie, kaší, koláčov, zmrzliny. Viaceré divoké bylinky môžeme aj fermentujeme a nechať si na zimu. Všetky púčiky sa dajú naložiť a odložiť. Bylinky nedávame do mrazničky, aby sa nepoškodili.

Veľkú pozornosť by sme mali venovať najmä sezónnym bylinkám ako sú napríklad smrekové výhonky, z ktorých je výborný sirup, ale hodia sa aj do čokolády a smoothie nápoja. Púpavové kvety si môžeme aj vysmažiť a z jej koreňov vyrobiť chutnú kávu. Pravosť bylín a to, či sú jedlé si viete overiť aj v aplikácii.

