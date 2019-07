Alkohol zaviedol vodiča autobusu do stromu: Skončil v priekope, mal vyše dve promile

Autobus narazil do stromu a skončil v priekope.

Zdroj: TASR/KR PZ Košice

KOŠICE – Vodič autobusu mal v dychu 2,4 promile alkoholu, narazil do stromu a následne zišiel do priekopy. Stalo sa tak medzi obcami Slanec a Slančík v okrese Košice-okolie. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že cestujúci vo vozidle neboli. Vodič vo veku 57 rokov neutrpel zranenia, umiestnili ho do cely policajného zaistenia.