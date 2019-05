Nešťastie v bratislavskom Ružinove: Ženu (55) mala zraziť električka, všetko bolo inak

Správy o nehode sa objavili na sociálnej sieti, informácie potvrdil aj bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že pravdepodobne išlo o zrážku chodca a električky. Podrobnosti ale nepriblížil, zásah totiž nebol ukončený.

Nepozorná chodkyňa

Neskôr sa ukázalo, že žena nemala skončiť priamo pod kolesami vozidla. Podľa našich informácií chcela prebehnúť na druhú zastávku, pričom si nevšimla, že v tom momente už po koľajniciach prechádzala iná električka. Skončilo to nárazom do silného stroja a prevozom do nemocnice.

"Vo vami uvedenom prípade došlo dnes krátko po 13. hod v blízkosti zastávky električiek MHD na Ružinovskej ulici k zrážke električky a 55-ročnej chodkyne, ktorá prechádzala koľajiskom mimo riadne vyznačeného priechodu pre chodcov. Zrážkou utrpela chodkyňa ľahké zranenia, ktorými bola privolanou RZP prevezená do jednej z nemocníc," dodal policajný hovorca. Podľa polície sa prítomnosť alkoholu u vodiča električky nepreukázala. K zraneniu iných osôb v tejto súvislosti našťastie nedošlo.

Nešťastie v mestskej časti Ružinov ochromilo aj dopravu v hlavnom meste. Dopravný servis Zelená vlna na mikroblogovacej sieti Twitter uvádzal, že medzi Ružinovom a Trnavským mýtom jazdí náhradná autobusová doprava. Automobilovej dopravy sa však zdržania netýkali.